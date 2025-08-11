Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
A disposición de la Justicia

Detuvieron al subgerente de un VEA de San Martín por intento de hurto

Un hombre de 52 años, subgerente del supermercado VEA ubicado en la calle Tropero Sosa y Ruta 50, en San Martín, fue detenido por intentar sustraer una gran cantidad de mercadería.

El subgerente del supermercado VEA de General San Martín, cercano a la Terminal de Ómnibus del departamento del Este de Mendoza, fue detenido cuando intentaba hurtar mercadería en un carrito de compras.

Según el testimonio del gerente del supermercado, el hombre fue observado a través de las cámaras de seguridad mientras salía del establecimiento con un carrito cargado con quince bolsas con patas muslos, cada una de 15 kilos.

Al ser interceptado por personal de seguridad,  no pudo presentar el comprobante de compra. En su defensa, argumentó que había encontrado la mercadería en el estacionamiento y que había encontrado la mercadería en el estacionamiento y que estaba a punto de ingresarla nuevamente al local.

El subgerente quedó en calidad de aprehendido y a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, donde se investigará en profundidad el hecho.

También puedes leer

Ciclismo en Paraguay

Julieta Benedetti y Lucía Miralles fueron Plata y Bronce

Interna peronista

La alianza peronista se impuso en cinco departamentos de Mendoza

Reemplazará al viejo

Construirán un nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta 31

Ruta 7 Km 1.212

Rescatan a una mujer tras un choque de camiones en la alta montaña de Mendoza

Regional de rugby

Los Tordos ganó en Bermejo al Mendoza RC y es el nuevo líder del Top 8

Las Pymes en julio

Las ventas minoristas no repuntan y caen a nivel mensual e interanual

Te puede interesar

A disposición de la Justicia

Detuvieron al subgerente de un VEA de San Martín por intento de hurto

Ciclismo en Paraguay

Julieta Benedetti y Lucía Miralles fueron Plata y Bronce

Interna peronista

La alianza peronista se impuso en cinco departamentos de Mendoza

Reemplazará al viejo

Construirán un nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta 31

Ruta 7 Km 1.212

Rescatan a una mujer tras un choque de camiones en la alta montaña de Mendoza

Regional de rugby

Los Tordos ganó en Bermejo al Mendoza RC y es el nuevo líder del Top 8

Las Pymes en julio

Las ventas minoristas no repuntan y caen a nivel mensual e interanual

PISATÓN 2025

Llega a Mendoza la evaluación internacional que desafía a los estudiantes

En el Valle de Uco

Las duras medidas contra la docente por presunta distribución de pornografía infantil

Cosmovisión andina

Así es la pirca arqueológica incaica hallada en la altura del Cerro Aconcagua

En toda Mendoza

Las mujeres serán el eje para potenciar el desarrollo económico

Horacio Gramajo, un bon vivant y creador, junto con su hermano Arturo, del clásico de la gastronomía porteña
Elecciones 2025

Revuelto Gramajo, dos hermanos, CABA y lo que en Mendoza quieren cenar

Vino Argentino

John Barker, titular de la OIV, ofrecerá en Mendoza una charla magistral

Minería en Uspallata

Con voces a favor y en contra inició la audiencia virtual de PSJ Cobre Mendocino

Inseguridad vial

Murió una joven de 18 luego de chocar con su moto en Ciudad

Carreras universitarias

Decenas de miles de adolescentes visitaron la Expo Educativa de Mendoza

Guía ante una emergencia

Así tenés que actuar si creés estar ante un ACV en Mendoza

Elecciones 2025

Las 8 opciones electorales que quedaron en pie en Mendoza

Tras la media sanción

La UNCuyo presiona a senadores nacionales por la Ley de Financiamiento

ExDT de Talleres

El hockey sobre patines despide al legendario Mario Agüero