Un hombre de 52 años, subgerente del supermercado VEA ubicado en la calle Tropero Sosa y Ruta 50, en San Martín, fue detenido por intentar sustraer una gran cantidad de mercadería.

El subgerente del supermercado VEA de General San Martín, cercano a la Terminal de Ómnibus del departamento del Este de Mendoza, fue detenido cuando intentaba hurtar mercadería en un carrito de compras.

Según el testimonio del gerente del supermercado, el hombre fue observado a través de las cámaras de seguridad mientras salía del establecimiento con un carrito cargado con quince bolsas con patas muslos, cada una de 15 kilos.

Al ser interceptado por personal de seguridad, no pudo presentar el comprobante de compra. En su defensa, argumentó que había encontrado la mercadería en el estacionamiento y que estaba a punto de ingresarla nuevamente al local.

El subgerente quedó en calidad de aprehendido y a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, donde se investigará en profundidad el hecho.