Mendoza aceptó una donación de medicamentos de Bayer para pacientes del sistema público

La provincia firmó un convenio que establece controles estrictos de trazabilidad, prohíbe la venta de los fármacos y obliga a su devolución si no son utilizados antes del vencimiento

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud y Deportes, aceptó una donación de medicamentos realizada por la farmacéutica Bayer SA, destinada exclusivamente a pacientes que dependen de la cobertura pública de salud. La medida fue oficializada mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial provincial y establece un marco normativo con obligaciones precisas para el Estado mendocino.

¿En qué consiste la donación de medicamentos de Bayer al Gobierno de Mendoza?

El convenio aprobado fija una hoja de ruta para la entrega gratuita de los fármacos a sectores vulnerables, garantizando que los insumos lleguen a hospitales y centros de salud públicos bajo condiciones controladas. La donación no implica ningún tipo de contraprestación económica y queda sujeta a un estricto esquema de seguimiento.

¿Qué obligaciones asume el Estado provincial?

La normativa establece que el Estado mendocino deberá certificar la recepción de los medicamentos y asegurar las condiciones óptimas de manipulación, almacenamiento y conservación. Además, el Ministerio de Salud queda obligado a llevar un registro detallado de la trazabilidad de cada unidad distribuida.

¿Está permitida la venta de los medicamentos donados?

No. Bayer impuso como condición expresa que los medicamentos no puedan ser comercializados bajo ninguna circunstancia. Para ello, los fármacos deberán estar identificados con sellos visibles que prohíban su venta, reforzando el carácter exclusivo de uso público y gratuito.

¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los pacientes?

El acuerdo obliga al Gobierno provincial a presentar informes sobre el destino final de los medicamentos, pero manteniendo en todo momento la confidencialidad de los datos personales de los pacientes que los reciban.

¿Qué ocurre si se detectan irregularidades o los medicamentos no se utilizan?

En caso de que los bienes no sean utilizados para el fin previsto o se detecten anomalías en su distribución, Bayer se reserva el derecho de revocar la donación e iniciar las denuncias penales correspondientes.

¿Qué pasa con los medicamentos vencidos?

Un punto clave del contrato es la obligación de devolver a la empresa los lotes que lleguen a su fecha de vencimiento sin haber sido utilizados. Estos deberán retornar a Bayer para su destrucción, conforme a las normativas vigentes.