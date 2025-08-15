En el departamento Lavalle, Mendoza, una camioneta chocó contra un árbol y como resultado de la tragedia murieron dos jóvenes y otras tres personas resultaron heridas.

La comunidad de Lavalle está conmovida por un gravísimo incidente vial en el que murieron dos jóvenes.

Según la información oficial, el trágico hecho ocurrió a las 22:25 de este jueves, cuando

una camioneta Toyota Hilux con cinco ocupantes circulaba por la Ruta Nacional 142 con dirección al Este, y en la intersección con la calle Lavalle, por razones que la Policía trata de establecer, colisionó con violencia contra un árbol.

Lavalle, escenario de una tragedia

Debido al fuerte impacto, dos de sus ocupantes salieron despedidos del rodado, mientras que los restantes quedaron atrapados, por lo que los bomberos debieron desplazarse hasta allí para proceder a su rescate.

Después, médicos que llegaron en una ambulancia del servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el deceso de los jóvenes.

Dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Central con TEC grave, ingresando al quirófano, y un hombre fue llevado al Hospital Lagomaggiore, donde es asistido por un politraumatismo con fractura vertebral.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Matías Joaquín Brito, de 18 años, y

Axel Armando Vega, de 19.

En la averiguación de las causas interviene la Comisaría 63ª de Lavalle, con el apoyo del ayudante Fiscal en turno.