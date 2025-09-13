El crimen cometido por Nicolás Gil Pereg, condenado a perpetua en 2021, despertó el interés de Netflix y de la productora de Sebastián Ortega, que negocian los derechos para una posible serie.

Los crímenes reales se han convertido en un género de gran atractivo para las plataformas de streaming, y uno de los casos más impactantes ocurridos en Mendoza podría tener su adaptación en Netflix.

Gil Pereg.

Se trata de la historia de Nicolás Gil Pereg, conocido como el “hombre gato“, quien en 2019 asesinó y enterró a su madre y a su tía. Por estos hechos, en 2021 fue condenado a prisión perpetua. Según reveló el diario Mendoza Post, la productora Underground Producciones, de Sebastián Ortega, se encuentra en conversaciones con Netflix para llevar adelante la ficción.

En 2019 Gil Pereg asesinó y enterró a su madre y a su tía. Por estos hechos, en 2021 fue condenado a prisión perpetua.

La noticia fue confirmada por Maximiliano Legrand, ex abogado defensor del israelí, quien está por publicar el libro La defensa del gato, donde relata su paso por el caso. “Fue el proceso judicial más importante de mi carrera a nivel nacional y siento que hubo aspectos que no quedaron del todo claros. Por eso quise mostrar la visión de la defensa”, explicó.

La noticia fue confirmada por Maximiliano Legrand, ex abogado defensor del israelí, quien está por publicar el libro La defensa del hombre gato, donde relata su paso por el caso.

Respecto al interés de las plataformas, Legrand recordó que las negociaciones comenzaron durante el juicio y que incluso Amazon Prime Video llegó a presentar una propuesta. Sin embargo, las gestiones se detuvieron tras la muerte de Pereg en El Sauce, en julio de 2024.

Legrand recordó que las negociaciones comenzaron durante el juicio y que incluso Amazon Prime Video llegó a presentar una propuesta.

Actualmente, aseguró el abogado, el diálogo entre la productora de Ortega y Netflix sigue abierto y ya se habría puesto sobre la mesa una oferta económica concreta, aunque evitó dar precisiones porque las tratativas todavía continúan.