Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Crímenes reales

El caso de Gil Pereg en Mendoza podría llegar a Netflix como un documental

El crimen cometido por Nicolás Gil Pereg, condenado a perpetua en 2021, despertó el interés de Netflix y de la productora de Sebastián Ortega, que negocian los derechos para una posible serie.

Los crímenes reales se han convertido en un género de gran atractivo para las plataformas de streaming, y uno de los casos más impactantes ocurridos en Mendoza podría tener su adaptación en Netflix.

Gil Pereg.
Gil Pereg.

Se trata de la historia de Nicolás Gil Pereg, conocido como el “hombre gato“, quien en 2019 asesinó y enterró a su madre y a su tía. Por estos hechos, en 2021 fue condenado a prisión perpetua. Según reveló el diario Mendoza Post, la productora Underground Producciones, de Sebastián Ortega, se encuentra en conversaciones con Netflix para llevar adelante la ficción.

  En 2019  Gil Pereg asesinó y enterró a su madre y a su tía. Por estos hechos, en 2021 fue condenado a prisión perpetua.
  En 2019  Gil Pereg asesinó y enterró a su madre y a su tía. Por estos hechos, en 2021 fue condenado a prisión perpetua.

La noticia fue confirmada por Maximiliano Legrand, ex abogado defensor del israelí, quien está por publicar el libro La defensa del gato, donde relata su paso por el caso. “Fue el proceso judicial más importante de mi carrera a nivel nacional y siento que hubo aspectos que no quedaron del todo claros. Por eso quise mostrar la visión de la defensa”, explicó.

 La noticia fue confirmada por Maximiliano Legrand, ex abogado defensor del israelí, quien está por publicar el libro La defensa del hombre gato, donde relata su paso por el caso.
 La noticia fue confirmada por Maximiliano Legrand, ex abogado defensor del israelí, quien está por publicar el libro La defensa del hombre gato, donde relata su paso por el caso.

Respecto al interés de las plataformas, Legrand recordó que las negociaciones comenzaron durante el juicio y que incluso Amazon Prime Video llegó a presentar una propuesta. Sin embargo, las gestiones se detuvieron tras la muerte de Pereg en El Sauce, en julio de 2024.

 Legrand recordó que las negociaciones comenzaron durante el juicio y que incluso Amazon Prime Video llegó a presentar una propuesta.
 Legrand recordó que las negociaciones comenzaron durante el juicio y que incluso Amazon Prime Video llegó a presentar una propuesta.

Actualmente, aseguró el abogado, el diálogo entre la productora de Ortega y Netflix sigue abierto y ya se habría puesto sobre la mesa una oferta económica concreta, aunque evitó dar precisiones porque las tratativas todavía continúan.

También puedes leer

Siempre vigente

Iggy Pop, figura del punk rock, volvió a conquistar al público argentino

Rugby Championship

Con presencia mendocina Los Pumas le ganaron con lo justo a Australia

Las Heras

Hallaron a un hombre muerto con un tiro en el pecho en un baldío

Costo de vida

La gente no come inflación, sí frutas y verduras, que aumentaron más del doble

Infraestructura y desarrollo

Las obras clave que se harán en Mendoza con Fondos del Resarcimiento

Obra pública

Iniciaron los trabajos de asfalto en un importante viaducto del Este de Mendoza

Te puede interesar

Crímenes reales

El caso de Gil Pereg en Mendoza podría llegar a Netflix como un documental

Siempre vigente

Iggy Pop, figura del punk rock, volvió a conquistar al público argentino

Rugby Championship

Con presencia mendocina Los Pumas le ganaron con lo justo a Australia

Las Heras

Hallaron a un hombre muerto con un tiro en el pecho en un baldío

Costo de vida

La gente no come inflación, sí frutas y verduras, que aumentaron más del doble

Infraestructura y desarrollo

Las obras clave que se harán en Mendoza con Fondos del Resarcimiento

Obra pública

Iniciaron los trabajos de asfalto en un importante viaducto del Este de Mendoza

Estado del tiempo

Se espera un sábado caluroso en Mendoza y con viento Zonda

Pasión y fuerza

Lionel Scaloni visitó Mendoza: a qué vino a la provincia cuyana

Discriminación en la escuela

Bullying en el secundario: admiten que desde la política, “hemos hecho poco y nada”

Elecciones 2025

Carolina Jacky sobre Luis Petri: “Al fin le habla a los mendocinos pero no da el debate”

Cuando fluye el magma

El riesgo para Mendoza de una posible erupción del volcán Planchón – Peteroa

Guaymallén

Detienen al presunto autor de un hombre que apareció icinerado

San Rafael

Contienen un incendio forestal en Los Parlamentos, en el sur de Mendoza

Elecciones 2025

Piden declarar a Luis Petri “persona no grata” en las universidades

Tensión en La Paz

Caso de la chica de 14 armada en la escuela: para Carolina Jacky “ha fallado el Estado”

Salud pública

Javier Milei también rechazó la Emergencia en el Garrahan

Articulará el ISCAMEN

Mendoza finalmente reglamentó la Ley de Cannabis Medicinal

Cinco horas de tensión

Esto sucederá con la chica de 14 que llevó un arma y disparó en la escuela

Cinco horas de tensión

Así fue el operativo por la chica de 14 con un arma en una escuela en La Paz