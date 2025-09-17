Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Mercado cambiario

El dólar mayorista tocó el techo de banda y el minorista cerró en $1.485

La cotización del dólar en Argentina hoy miércoles alcanzó un máximo de $1.495 en bancos.

Aquí tienes la información sobre la cotización del dólar del día, organizada y con los datos clave resaltados para una lectura rápida.

Resumen del Mercado Cambiario

  • Dólar Oficial: El dólar minorista cerró en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en Banco Nación, marcando una suba de $5 en el día. El promedio en otros bancos se ubicó en $1.489,74.
  • Dólar Mayorista: La cotización alcanzó los $1.474,50, superando por primera vez el techo de la banda de flotación ($1.474,40). Este movimiento habilita al Banco Central (BCRA) a vender reservas para contener el precio.
  • Dólar Blue: El dólar informal operó con una suba del 1,05%, cotizando a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.
  • Dólares Financieros: Los tipos de cambio bursátiles también cerraron en alza. El MEP subió a $1.480,47 (+0,7%), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó a $1.494,54 (+0,8%).
  • Reservas: Las reservas internacionales del BCRA perforaron el piso de los US$40.000 millones, ubicándose el lunes en US$39.875 millones. A pesar de caer por debajo de esa marca, representaron una leve suba de US$27 millones en comparación con el día hábil anterior.

También puedes leer

Mercado cambiario

El dólar mayorista tocó el techo de banda y el minorista cerró en $1.485

Elecciones 2025

Patricia Bullrich no viajará a Mendoza: la esperaba Luis Petri para un acto

Federación Mendocina de Box

Luciano Pandolfino: “Repudiamos la puesta en escena de combates ilegales”

Karting

Karting Rotax: Bruno Miranda es puntero a una fecha del final

Bono 2029

La deuda en dólares más importante de Mendoza vence en pocos días

Hockey sobre patines

Los equipos de Mendoza avanzan en el Campeonato Argentino

Te puede interesar

Datos al 911

Buscan a Lourdes, la niña de 5 años que desapareció en San Rafael

Mercado cambiario

El dólar mayorista tocó el techo de banda y el minorista cerró en $1.485

Elecciones 2025

Patricia Bullrich no viajará a Mendoza: la esperaba Luis Petri para un acto

Federación Mendocina de Box

Luciano Pandolfino: “Repudiamos la puesta en escena de combates ilegales”

Karting

Karting Rotax: Bruno Miranda es puntero a una fecha del final

Bono 2029

La deuda en dólares más importante de Mendoza vence en pocos días

Hockey sobre patines

Los equipos de Mendoza avanzan en el Campeonato Argentino

Inseguridad vial

Chocó un borracho y una bebé de meses debió ser internada en el Notti

Financiamiento Universitario

Marcha de la UNCuyo: recorrido y cortes en el centro de Mendoza

A metros del ascenso

Llegó la hora crucial del Lobo de Mendoza en un momento contrarreloj

Medio Oriente

Cerca de 48 mil personas huyeron de Gaza por la ofensiva de Israel

Los Estados del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) suscribieron hoy en Río de Janeiro un Tratado de Libre Comercio con los Estados de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), que prevé un aumento de las exportaciones de ambos bloques y ventajas para empresas e individuos.
Comercio exterior

El Mercosur firmó un Tratado de Libre Comercio con cuatro países de Europa

COVID-19

Se cayó la millonaria demanda del jubilado de Mendoza contra Astra Zéneca

Tras el anuncio

Advierten que no habrá un aumento adicional directo sobre las jubilaciones

Ciclismo

La sexta carrera de la temporada quedó en manos de Bruno Contreras

Guaymallén

La Escuela de Rock Mario Mátar ya tiene nueva sede en el Le Parc

Guaymallén

Escuchá tres adelantos de TREN: el power trío de Mendoza que sonará en el Le Parc

Estado del tiempo

Vuelve el viento Zonda a Mendoza aunque con una intensidad moderada

Condenado a perpetua

Encontraron muerto a un femicida en el penal de Almafuerte de Mendoza

La crisis de los Milei

Wall Street Journal y Financial Times apuntan contra Karina Milei