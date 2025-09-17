La cotización del dólar en Argentina hoy miércoles alcanzó un máximo de $1.495 en bancos.
Aquí tienes la información sobre la cotización del dólar del día, organizada y con los datos clave resaltados para una lectura rápida.
Resumen del Mercado Cambiario
- Dólar Oficial: El dólar minorista cerró en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en Banco Nación, marcando una suba de $5 en el día. El promedio en otros bancos se ubicó en $1.489,74.
- Dólar Mayorista: La cotización alcanzó los $1.474,50, superando por primera vez el techo de la banda de flotación ($1.474,40). Este movimiento habilita al Banco Central (BCRA) a vender reservas para contener el precio.
- Dólar Blue: El dólar informal operó con una suba del 1,05%, cotizando a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.
- Dólares Financieros: Los tipos de cambio bursátiles también cerraron en alza. El MEP subió a $1.480,47 (+0,7%), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó a $1.494,54 (+0,8%).
- Reservas: Las reservas internacionales del BCRA perforaron el piso de los US$40.000 millones, ubicándose el lunes en US$39.875 millones. A pesar de caer por debajo de esa marca, representaron una leve suba de US$27 millones en comparación con el día hábil anterior.