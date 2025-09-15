La divisa estadounidense comenzó una jornada en alza en la previa de la cadena nacional que dará este lunes el presidente Javier Milei.

Se trata de un lunes convulsionado por el repunte del dólar en el Banco Nación, en la previa de la cadena nacional del Presidente Javier Milei esta noche y a seis semanas de las Elecciones Legislativas de octubre.

Por su parte, el billete de Banco Nación ya alcanzó los $1.475, para la venta, para tener una referencia se ubica por encima del techo del esquema.

En tanto, el dólar blue también se mueve al alza y se consigue a $ 1.455 para la venta en el mercado informal. Por su parte, en Mendoza la divisa estadounidense se vende a $1.425,00, mientras que para la compra cotiza a $1.475, según el portal Infodolar. El blue en la provincia cotiza a $1.435 para la venta, y $1.459.00 la compra.

En las primeras operaciones de este lunes, el BCRA salió a marcar la cancha en el mercado con órdenes de compra que se reflejan en el MAE, a ponerle techo al tipo de cambio en $1.470 con aproximadamente 100.000 millones, de acuerdo a fuentes de la city.