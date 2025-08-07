Así se estableció mediante la Resolución N°2570, publicada este jueves 7 de agosto en el Boletín Oficial. Las sanciones y detalles de la normativa.

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza puso en marcha una nueva reglamentación que establece el procedimiento que deberán seguir los agentes sanitarios cuando se detecte el incumplimiento de la vacunación obligatoria del Calendario Nacional en niños, niñas, adolescentes y personas incapaces.

Se trata de una medida que, según fuentes del ministerio de salud, “no es ni más ni menos que lo que ya se había anunciado”, pero que ahora se reglamenta con claridad para garantizar su cumplimiento.

En ese sentido, Iris Aguilar, Jefa del Departamento Provincial de Inmunizaciones de la provincia, apuntó que “son resoluciones que estaban obligadas a sacar las provincias con base en la ley nacional. Cada provincia tenía que armar su protocolo de acción ante eventuales casos de negativas a vacunar”.

La resolución N° 2572, firmada el 5 de agosto, detalla que cuando un padre, madre, tutor o responsable legal niegue por escrito la vacunación en contexto escolar, deberá cumplir con la aplicación de las dosis correspondientes en un plazo máximo de 30 días.

Si esto no ocurre, el Ministerio instruye a los agentes sanitarios a notificar a equipos interdisciplinarios de protección de derechos y, además, realizar una denuncia formal ante la autoridad policial, municipal o judicial competente.

La normativa también alcanza a los casos detectados en hospitales, centros de salud o durante campañas sanitarias. En todos los escenarios, la negativa deberá quedar registrada, y si no hay cumplimiento, se activarán las sanciones previstas por la ley.

Un derecho, no una opción

Desde el Ministerio explicaron que el eje de esta política es la protección del derecho de los niños a ser vacunados. “Se trata de vacunas del calendario que son obligatorias. No es una decisión individual: es un deber legal y un derecho fundamental”, indicaron desde la cartera sanitaria.

También destacaron que, gracias a la implementación de vacunas como la del virus sincicial respiratorio, que protege contra enfermedades graves en los primeros meses de vida, se ha observado una reducción en la cantidad de internaciones pediátricas. “Tanto en 2024 como en 2025 hubo menos niños en las guardias hospitalarias, lo que se relaciona directamente con la vacunación preventiva”, aseguraron las fuentes.

Sanciones para quienes incumplan

El artículo 119 de la Ley N° 9099 establece sanciones claras para los responsables legales que no cumplan con la vacunación obligatoria. Las penas incluyen:

Multas de 200 a 800 unidades fiscales, Arresto de cinco días, o Trabajo comunitario en hospitales públicos.

Además, si un agente o funcionario público omite denunciar una situación de incumplimiento, será sancionado con el doble de la pena prevista. La reincidencia agrava las sanciones al triple de su mínimo y máximo.

Quienes incumplan podrán ser arrestados o deberán hacer trabajo en hospitales.

Más cobertura, mejor salud comunitaria

El objetivo de la medida, señalaron en los considerados de la Resolución desde el Ministerio, es aumentar la cobertura de vacunación en Mendoza y reforzar la prevención de enfermedades que pueden evitarse con vacunas seguras, gratuitas y efectivas. La iniciativa busca, además, concientizar a las familias sobre su responsabilidad legal y social.

En ese sentido, Aguilar apuntó que “el avance de metas de vacunación se hace al cierre de cada mes y nosotros en el área de vacunación escolar estamos muy bien”.

La resolución ya está en vigencia y se enmarca dentro de un trabajo articulado entre salud, educación y justicia, que incluye seguimiento estadístico, informes mensuales y posibles acciones complementarias según los casos detectados.