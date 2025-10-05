El Lobo de Mendoza le ganó 1-0 a Defensores de Belgrano en la fecha que cerró la fase regular y jugará la final contra Deportivo Madryn

El Lobo superó a Defensores de Belgrano por 1-0 y logró su ansiado cupo como finalista de la zona B por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026.

El Lobo, que reunió 63 puntos, dependía de sí mismo para lograr la clasificación, por lo que el triunfo le aseguró el pase a la finalísima contra Deportivo Madryn, primero de la zona A.

Si bien aún falta la confirmación oficial, el duelo se disputaría el próximo sábado en el estadio “Ciudad de Vicente López”, de Platense, y con ambos públicos.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Fermín Antonini, Nahuel Barboza, Ignacio Antonio y Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Agustín Massaccesi, Juan Pablo Segovia, Gonzalo Gamarra y Fernando Rodríguez; Ignacio Gutiérrez, Juan De Tomasso, Agustín Benítez, Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre y Enzo González. DT: Fabián Nardozza.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: “Víctor Legrotaglie”.

EL PRIMER TIEMPO

Ante una multitud que colmó el estadio, Gimnasia salió de entrada con un 4-1-3-2: cuatro defensores, “Nacho” Antonio como mediocampista central, tres volantes y la doble punta alternada entre Ferreyra y Galeano.

En su arranque, la visita juntó hombres en el centro del campo, con jugadores que exhibieron de entrada marca y toma de hombre en zona a los creativos Romano y Lencioni.

El Lobo, con la tranquilidad del resultado favorable -teniendo en cuenta los otros partidos- se cerró bien en zona defensiva y evitaba que el “Dragón” pudiera avanzar por los extremos. Una falta de Aguirre, por falta a Romano, fue penada con una amarilla en el primer cuarto de hora.

Ibn 18′ Galeano lo tuvo tras un mano a mano con Medina, pero el arquero visitante le tapó los ángulos y desbarató el intento local.

Amarilla a Romano por protestar cuando promediaba el parcial.

En un quedo defensivo, Enzo González quedó en posición de tiro en el área y el envío se fue sobre el travesaño; momento de distracción blanquinegro.

Amarilla al arquero Medina por hacer tiempo, a los 24′.

Hubo un lateral rápido, Lencioni habilitó a Galeano y el disparo de este se fue cerca en otra ocasión propicia.

Amarilla a Gutiérrez por infracción, a los 32′.

Amarilla a Fernando Rodríguez por juego brusco, a los 35′.

Gimnasia poblaba el campo visitante con volantes y laterales que llegaban desde atrás, pero le costaba quebrar a la defensa visitante.

Nadalín cerró justo a tiempo en una contra bien trabajada por el “Dragón”, donde Enzo González recogió un rebote y se fue derecho hacia el área local cuando iban 42′.

Final del parcial.

EL SEGUNDO TIEMPO

Gimnasia salió a buscar, pero sin descuidarse atrás para evitar alguna contra de Defensores. Sabía que estaba favorecido por la derrota de Estudiantes de Caseros, pero tampoco quería desarmar el bloque defensivo para no sufrir alguna contra.

Un tapadón de Rigamonti cuando había quedado mano a mano Aguirre se convirtió en el primer susto de la etapa complementaria, a los 8′. Todo un ejemplo de que el “mensana” no podía distraerse en zona defensiva.

Cambio: 13′ Gómez por Gutiérrez.

Cambio: 16′ Slava por Moyano.

Cambio: 18′ Cingolani por Galeano.

Cambios: 20′ Rodríguez Puch por Romano y Antonini por Antonio.

En otra distracción, Enzo González se perdió la chance y nueva luz amarilla para el “mensana”.

Amarilla a Gómez por juego brusco, a los 22′.

A los 23′ doble amarilla a Aguirre, por infracción, y el “Dragón” quedó con diez.

Iban 25′ cambio: Pugliese por Benítez

A los 27′ Medina, con puños, desvió un potente disparo de Cingolani.

Gimnasia, con la ventaja de un hombre de más y resultados tranquilizadores en las otras canchas, intentaba tener el balón y evitar roces, sobre todo para no recibir amonestaciones.

Hasta que, a los 31′, llegó el gran desahogo: Antonini la cambió del pie derecho al izquierdo y el envío fue de rastrón para superar a Medina ante la gran alegría “mensana”: 1-0.

Cambios: 35′ Recalde por Lencioni y Muñoz por Saavedra.

Gimnasia siguió manejando los tiempos y evitando alguna posible contra adversaria, hasta que Bryan Ferreyra – adicionó 5′ – pitó el silbato por última vez en la tarde “mensana”.

Final del partido y clasificación.