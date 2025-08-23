El reciente frente frío operó en contra del tránsito por el Corredor Bioceánico hacia Chile por la provincia de Mendoza pero ahora queda habilitado. Será desde las primeras horas de la mañana del domingo.

El tránsito vehicular por el Corredor Bioceánico hacia Chile por la provincia de Mendoza retoma su actividad internacional luego de haber quedado interrumpido por el último temporal en alta montaña por el ingreso de un frente frío.

Comunicado oficial de la reapertura:

COMUNICADO DE PRENSA

PASO INTERNACIONAL CRISTO REDENTOR – ARGENTINA

Se comunica a los usuarios que durante la jornada del 24 de agosto el Paso Internacional permanecerá HABILITADO en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Se recomienda precaución por posible formación de hielo en sectores con sombra.

Para programar adecuadamente y evitar inconvenientes antes de viajar consulte el estado del Paso en su sitio oficial.

https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera

Mendoza, 23 de agosto del 2025.

Justo José Bascolo

Coordinador General PI Cristo Redentor – Argentina