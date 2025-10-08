La Justicia adelantó que la acusación inicial podría ser modificada, pero todo depende de la incorporación de nuevas pruebas y un análisis profundo del caso

La Justicia decidió imputar al policía de 40 años que le disparó a un delincuente en el departamento de Luján. Así lo decidió este miércoles el fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello, luego de analizar las pruebas del caso.

La orden de imputación surgió de la Unidad Fiscal de Homicidios, tras haber analizado cámaras de seguridad y recolección de testimonios. La Justicia considera que el caso podría tratarse de un hecho de “gatillo fácil”.

El hecho se desencadenó el lunes 6 de octubre, cuando el policía reconoció al malviviente, quien el viernes 3 le robó pertenecías personal cuando su vehículo se encontraba estacionado frente al Carrefour Express de calle Sáenz Peña.

El efectivo imputado es José Funes, quien se desempeña en la Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA). Funes quedó detenido a disposición del Ministerio Público y será enviado al penal.

El sujeto ultimado fue identificado como Federico Rubén García (37), quien recibió un disparo letal en la cabeza y falleció horas más tarde en el Hospital Central. García tenía antecedentes por delitos contra la propiedad y varias condenas que lo llevaron a prisión en ocasiones previas. Cámaras de seguridad captaron a García antes de ser ultimado.

Posible Cambio de Acusación

Fuentes del caso adelantaron que la acusación inicial podría ser modificada en las próximas semanas. Esto dependerá de la incorporación de los resultados de las pericias balísticas y de un análisis más profundo de las grabaciones relevadas en el área donde ocurrió el tiroteo. La investigación por la muerte de García tomó un nuevo rumbo con el análisis de cámaras de seguridad y peritajes clave ordenados por el fiscal de Homicidios.