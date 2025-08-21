Noticias Mendoza

El más grande del país

El reactor de IMPSA se acerca a su destino final en Luján de Cuyo

El operativo de traslado pde gran magnitud mantiene en vilo a conductores y vecinos mendocinos. La circulación en rutas clave sufrirá modificaciones durante toda la jornada. Se espera su llegada al centro industrial de YPF en Luján de Cuyo.

El operativo para trasladar el gigantesco reactor fabricado por IMPSA hacia la destilería de Luján de Cuyo se reanudó este jueves a las 8 de la mañana, tras extensas demoras. La estructura, de 456 toneladas, ya está montada sobre dos camiones de gran porte y comenzó a avanzar lentamente por la Ruta Nacional 40, en un despliegue que obliga a cortes y desvíos de tránsito en la zona.

El jefe de la Policía Vial, Claudio Machuca, explicó que el movimiento cuenta con la asistencia de 14 efectivos —12 motoristas y una camioneta con dos agentes— junto al personal municipal. “Estamos listos para los cortes y el acompañamiento. Se estimaba iniciar a las 7, pero comenzó un poco más tarde porque la empresa debía terminar de colocar sensores. Ahora esperamos la autorización final para avanzar”, señaló.

Desvíos y cortes de tránsito

El tránsito se verá afectado durante toda la jornada. Según Machuca, los vehículos que circulen por la Ruta 40 en dirección sur deberán desviarse por calle Olavarría. “Estimamos que ese corte será de entre 30 y 40 minutos si todo sale bien. Luego el desvío continúa hacia la Ruta 7 y se prolonga hasta la intersección con la Ruta Provincial 84. En ese sector habrá una interrupción total por unos 15 o 20 minutos, hasta que el reactor cruce el puente”, detalló.

Quienes se dirijan hacia la alta montaña tampoco podrán utilizar las rutas nacionales 7 y 40 durante el operativo, debiendo tomar como alternativa Olavarría.

Arribo previsto en horas de la noche

Aunque en un principio se calculaba que la operación finalizaría antes del mediodía, las autoridades confirmaron que el reactor llegaría a la destilería entre las 11 y 12 horas del mediodía de este jueves. El cambio en el horario se debe a la complejidad del recorrido y a las medidas de seguridad necesarias para movilizar semejante estructura.

El traslado de este reactor, pieza clave para la destilería, representa un desafío logístico y de seguridad vial de gran magnitud, dada la envergadura del equipo y el impacto en el tránsito de una de las principales rutas de la provincia.

