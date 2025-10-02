Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Financiamiento

El Senado rechazó los vetos a financiamiento educativo y Garraham

La ley para las universidades públicas tuvo 58 votos a favor y 7 en contra y la de emergencia pediátrica 59 apoyando y 7 en sintonía con el veto

El Gobierno no deja de cosechar derrotas en el Congreso de la Nación argentina. Ahora, tras un extenso debate y en dos votaciones consecutivas, el Senado rechazó los vetos del presidente Javier Milei y dejó firme, así, las leyes de financiamiento a las universidades nacionales y de apoyo y refuerzo salarial para el personal médico y los empleados del Hospital Garrahan.

Como viene ocurriendo desde que el Gobierno rompió alianzas estratégicas con gobernadores provinciales para imponer su política electoral para los comicios del próximo 26 del corriente, el oficialismo volvió a perder por paliza en un recinto del Congreso.

La ley de emergencia del sistema de salud pediátrico fue ratificada por el Senado por 59 votos a favor, 7 en contra -todos los senadores del oficialismo-, y tres abstenciones del bloque Pro.

La ley de financiamiento universitario, en tanto, fue insistida por 58 votos a favor ,7 en contra y 4 abstenciones. En éste ultimo aso, se sumó la radical Carolina Losada a las abstemciones.

Con estas dos insistencias ya son tres las leyes que ambas cámaras del Congreso logran ratificar en un mismo período legislativo al rechazar el veto que les había impuesto el jefe del Estado. Es un hecho inédito en la historia institucional argentina, al menos desde el retorno de la democracia en 1983.

La anterior ley insistida por el Parlamento fue la que declaró la emergencia en los servicios de atención pública a las personas con discapacidad. Como este jueves, el 4 de septiembre último el Senado tuvo a su cargo ponerle el remate a la desautorización al Presidente, también con una votación ominosa para el Gobierno de 63 votos a favor y tan sólo 7 en contra del rechazo al veto de Milei.

La insistencia de las dos leyes se alcanzó luego de un árido debate que se extendió por más de seis horas y en la que, salvo contadas excepciones, el recinto se convirtió en caja de resonancia contra la administración libertaria y su política de ajuste del gasto como piedra angular para alcanzar el superávit fiscal.

En el inicio de la reunión, el radical Martín Lousteau (Capital) logró sumar al temario un proyecto de declaración que le pide al jefe de Gabinete que reasigne partidas para cumplir con la ley que actualiza aranceles de prestadores, crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% de la jubilación mínima y ordena saldar las deudas con los prestadores. La iniciativa se discutirá al final de la sesión.

También en el final de la sesión se discutirá un texto del fueguino Pablo Blanco (UCR) que busca frenar el remate que impulsa el Gobierno del predio al declarar lugar histórico al sitial que ocupa el Regimiento de Patricios.

También puedes leer

Guaymallén

Una mujer tenía más de 90 millones en su casa y la robaron dos hombres armados

Elecciones 2025

Crece el malestar del Gabinete tras las explicaciones de Espert

Investigación en curso

Sexo sadomasoquista y drogas, la hipótesis del asesinato en el Barrio Unimev

Futsal

Arrancó el Campeonato Argentino C15 de selecciones en Guaymallén

Elecciones 2025

Jacky, la única ilesa tras la munición gruesa disparada por Arrieta

Economía y tendencias

Damián Di Pace y Eusebio Guiñazú, referentes en la Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025

Te puede interesar

Financiamiento

El Senado rechazó los vetos a financiamiento educativo y Garraham

Guaymallén

Una mujer tenía más de 90 millones en su casa y la robaron dos hombres armados

Elecciones 2025

Crece el malestar del Gabinete tras las explicaciones de Espert

Investigación en curso

Sexo sadomasoquista y drogas, la hipótesis del asesinato en el Barrio Unimev

Futsal

Arrancó el Campeonato Argentino C15 de selecciones en Guaymallén

Elecciones 2025

Jacky, la única ilesa tras la munición gruesa disparada por Arrieta

Economía y tendencias

Damián Di Pace y Eusebio Guiñazú, referentes en la Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025

Elecciones 2025

Javier Milei obligó a José Luis Espert a ir a dar explicaciones a la tele

Hockey sobre Patines

Barcelona goleó a Andes Talleres en el Mundial de Clubes

Ejes centrales

El Presupuesto 2026 que envió Cornejo a la Legislatura en detalle

Guangdong

Video viral: captan la increíble formación de varias mangas marinas azotan Zhanjiang, China

Guaymallén

Juan Giménez y Liliana Bodoc, los homenajes del sexto día en la Feria del Libro

Elecciones 2025

Adorni: “Si la Justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará”

Guaymallén

Investigan el macabro asesinato de Franco Aracena en el Barrio Unimev

Guaymallén

Así será el nuevo edificio del Hospital Pediátrico Humberto Notti

Inseguridad en el Este

Una guerra de bandas pone en jaque el Norte del departamento de San Martín

Lema Contenidos

Miércoles 1 OCT: Obligados por el Jefe, desde San Martín

Crisis Económica

Riesgo País: la Argentina volvió a superar los 1.200 puntos

Ruta 40

Cuándo estará arreglado el socavón sobre el Acceso Sur

Guaymallén

Hallan a un hombre asesinado, maniatado y amordazado en su casa