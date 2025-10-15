Noticias Mendoza

Mendoza
A las urnas el 26 de octubre

Elecciones 2025 en Mendoza: todo lo que tenés que saber para no equivocarte

Los mendocinos participarán en las Elecciones 2025 el próximo 26 de octubre, representantes provinciales, municipales y nacionales. Para el Congreso de la Nación, la Legislatura y los Concejos Deliberantes. Se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel con doble urna.

El 26 de octubre de 2025, en Mendoza los elecotres irán a las urnas en el marco de las Elecciones Legislativas para optar por diputados nacionales, senadores provinciales, diputados provinciales y, en algunos departamentos, concejales. Cada votante recibirá dos boletas únicas de papel, una nacional y otra provincial, con diseños distintos.

Departamentos que eligen concejales

Solo 12 de los 18 departamentos votarán concejales este año. Los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Rivadavia desdoblaron su elección para febrero de 2026.

Documentos válidos para votar

Para participar en estas elecciones legislativas, los documentos aceptados son:

  • Libreta de enrolamiento
  • Libreta cívica
  • DNI libreta verde
  • DNI libreta celeste
  • Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda “NO válido para votar”
  • DNI tarjeta

⚠️ No se podrá votar con ejemplares anteriores a los que figuran en el padrón electoral, ni con el DNI digital.

Quiénes pueden votar

Todos los ciudadanos mayores de 16 años tienen el derecho y deber de votar. Sin embargo, los menores de 18 y los mayores de 70 no serán incluidos en el Registro de Infractores si no se presentan a sufragar.

