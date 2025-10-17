La víctima, una joven de 30 años, perdió la vida tras salir despedida de una camioneta en Cordón del Plata, Tupungato. Su acompañante, una mujer brasileña, resultó herida y fue trasladada al Hospital Scaravelli.

Una mujer de 30 años perdió la vida tras protagonizar un violento accidente en el distrito Cordón del Plata, en el departamento de Tupungado, en el Valle de Uco.

La víctima, identificada como Macarena Marines Manrique, conducía una VW Saveiro por calle El Álamo hacia el Este cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado al llegar a la intersección con La Puntilla.

Producto del impacto, la mujer salió despedida del habitáculo al no llevar colocado el cinturón de seguridad y murió en el acto. Su acompañante, una ciudadana brasileña de 34 años, fue trasladada al Hospital Scaravelli con politraumatismos y se encuentra fuera de peligro.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, UID Tupungato y Policía Vial. La Oficina Fiscal dispuso las medidas de rigor y la intervención del área de Asistencia a la Víctima.