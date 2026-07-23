San Carlos: hallaron muerto a un policía dentro de un auto sobre la Ruta 143

El efectivo, de 29 años, prestaba servicios en Cuerpos Especiales Valle de Uco y se encontraba de licencia por un tratamiento de salud. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y trabaja con distintas pericias para esclarecer lo ocurrido.

Un joven policía de Mendoza muerto genera conmoción en el Valle de Uco. Un efectivo de 29 años fue hallado sin vida este jueves por la tarde dentro de un automóvil estacionado sobre la Ruta Nacional 143, en jurisdicción de San Carlos. El uniformado pertenecía a Cuerpos Especiales Valle de Uco y se encontraba de licencia por un tratamiento de salud tras una intervención quirúrgica. La Justicia investiga las circunstancias del hecho mientras Policía Científica realiza las pericias correspondientes.

El hallazgo se produjo alrededor de las 15.15, con intervención de la Comisaría 18ª de San Carlos, luego de que un chofer de una empresa constructora alertara sobre un vehículo que permanecía detenido desde hacía varias horas al costado de la Ruta Nacional 143, pasando el paraje Río Seco de Las Tordillas, a unos cinco kilómetros al sur del barrio Los Hornitos.

Según el testimonio del conductor, durante la jornada había transitado por ese sector en tres oportunidades y advirtió que el automóvil permanecía exactamente en el mismo lugar. Ante esa situación decidió acercarse para verificar si el ocupante necesitaba ayuda, golpeó una de las ventanillas pero no obtuvo respuesta, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

¿Qué encontraron los efectivos al llegar al lugar?

Personal de Policía Rural Valle de Uco y de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) acudió al sitio y confirmó la presencia de un automóvil de color negro estacionado sobre la banquina oeste de la Ruta Nacional 143.

Al observar el interior del vehículo a través de uno de los cristales, los efectivos detectaron a un hombre aparentemente sin signos vitales. De acuerdo con la información oficial, presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, mientras que dentro del habitáculo se encontraba un arma apoyada sobre una de sus piernas.

Tras la constatación, los uniformados activaron de inmediato el protocolo previsto para este tipo de situaciones, preservando la escena y evitando cualquier alteración del lugar hasta el arribo del personal especializado.

Pocos minutos después llegaron efectivos de Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y la División Canes, quienes comenzaron con las primeras pericias para reconstruir la mecánica del hecho.

¿Quién era el policía hallado sin vida?

Fuentes policiales informaron que la víctima era un auxiliar de la Policía de Mendoza, de 29 años, domiciliado en la zona de Eugenio Bustos.

El efectivo prestaba servicios en Cuerpos Especiales Valle de Uco, aunque actualmente se encontraba con licencia por tratamiento de salud, debido al proceso de recuperación de una intervención quirúrgica.

De acuerdo con las primeras estimaciones de los investigadores, el cuerpo podría haber permanecido en el interior del vehículo durante más de 24 horas, aunque ese dato deberá ser confirmado oficialmente mediante la autopsia y las pericias forenses.

¿Qué investiga la Justicia?

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que ordenó una serie de medidas para determinar con precisión cómo ocurrió la muerte del efectivo.

Entre las diligencias previstas figura el análisis del arma encontrada dentro del automóvil para establecer si corresponde al armamento reglamentario provisto por el Estado o si pertenece a otra procedencia.

Los especialistas también trabajan sobre distintos elementos hallados en la escena, además de los registros periciales realizados en el vehículo y en sus alrededores, con el objetivo de reconstruir los momentos previos al fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron hipótesis oficiales sobre el caso y esperan los resultados de las pericias criminalísticas antes de brindar mayores precisiones.

Asistencia a los compañeros del efectivo

Tras conocerse la noticia, desde el área de Asistencia al Policía se activó un dispositivo de acompañamiento destinado a brindar contención a los compañeros de la víctima, quienes integran Cuerpos Especiales Valle de Uco.

Este tipo de intervenciones forman parte de los protocolos previstos por el Ministerio de Seguridad para asistir al personal policial y a sus familiares cuando se producen hechos de fuerte impacto emocional dentro de la fuerza.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo estricta reserva judicial y se aguardan los informes definitivos de Policía Científica y del Cuerpo Médico Forense.

Un antecedente reciente que también conmocionó a Mendoza

El hallazgo ocurrido en San Carlos se produce pocos días después de otro episodio que sacudió a la Policía de Mendoza. Tal como informó Noticias Mendoza, un joven efectivo fue encontrado sin vida en el departamento de San Martín, en un caso que también quedó bajo investigación judicial para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Aquel hecho generó una profunda conmoción entre familiares, compañeros de trabajo y autoridades de la fuerza, ya que volvió a poner en agenda la importancia del acompañamiento psicológico y de los dispositivos de asistencia destinados al personal policial, especialmente para quienes atraviesan situaciones personales complejas o procesos de recuperación por problemas de salud.

Si bien ambos casos son completamente independientes y la Justicia no estableció ningún tipo de relación entre ellos, la proximidad temporal de los hechos ha generado preocupación dentro de la institución policial y entre distintos sectores vinculados a la seguridad pública.

El debate sobre la salud mental en la fuerza

El nuevo episodio también reavivó un debate que Noticias Mendoza viene siguiendo desde hace meses respecto de la salud mental dentro de la Policía de Mendoza y de los mecanismos de prevención y asistencia destinados al personal.

En una entrevista publicada por este medio, la abogada Carolina Jacky, especialista en temas vinculados a la actividad policial, advirtió sobre la necesidad de fortalecer las políticas de acompañamiento psicológico y contención institucional para los efectivos. En aquella oportunidad sostuvo que existía un “silencio político alarmante” frente a una problemática que, según su análisis, requiere mayor atención y recursos específicos.

Jacky también cuestionó las condiciones laborales, el desgaste emocional derivado de las tareas de seguridad y la necesidad de contar con programas permanentes de asistencia y seguimiento para quienes integran la fuerza.

En paralelo, estadísticas oficiales difundidas este año muestran que Mendoza registra una tasa de suicidios superior al promedio nacional, mientras especialistas en salud mental insisten en la importancia de fortalecer las políticas de prevención y detección temprana, especialmente en profesiones sometidas a elevados niveles de estrés, como las fuerzas de seguridad.

En el caso ocurrido este jueves en San Carlos, la investigación continúa abierta y serán las pericias forenses, el análisis balístico y el resto de las pruebas incorporadas al expediente las que permitirán determinar con precisión qué ocurrió y cuáles serán los pasos siguientes de la causa.

¿Qué pericias restan para esclarecer el caso?

Mientras la investigación continúa, los peritos trabajan sobre distintos elementos que serán clave para reconstruir qué ocurrió con el efectivo de 29 años hallado dentro del vehículo sobre la Ruta Nacional 143. Entre las medidas ordenadas por la Justicia se encuentran la autopsia, el análisis balístico del arma secuestrada para determinar si corresponde al armamento reglamentario, las pericias criminalísticas realizadas en el automóvil y el relevamiento de otros indicios que puedan aportar información sobre las horas previas al hecho.

Los resultados de esos estudios serán determinantes para establecer con precisión las circunstancias de la muerte y definir los próximos pasos de la causa. En paralelo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la salud mental y los mecanismos de prevención y acompañamiento destinados al personal policial, una problemática que Noticias Mendoza viene documentando desde hace tiempo mediante entrevistas, informes y coberturas especiales. Mientras tanto, las autoridades mantienen la investigación bajo estricta reserva y aguardan el avance de las pericias para brindar mayores precisiones.