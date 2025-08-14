Noticias Mendoza

Esto le cuesta a Mendoza mantener la casa oficial del gobernador

Los gastos autorizados corresponden al tercer trimestre del año: julio, agosto y septiembre. Esto implica una inversión de $12 millones por mes.

 El Gobierno de Mendoza autorizó un desembolso de $36 millones para cubrir los gastos de administración, cuidado y mantenimiento de la residencia oficial del Gobernador, ubicada en La Puntilla, Luján de Cuyo. 

La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 1408, firmado por la vicegobernadora Hebe Casado en ejercicio del Poder Ejecutivo.

Según el texto oficial, los fondos fueron otorgados al Fideicomiso de Administración para el Cuidado y Mantenimiento de Residencia de Gobernación para atender los gastos correspondientes al tercer trimestre del año: julio, agosto y septiembre. Esto implica una inversión de $12 millones por mes.

“El gasto será atendido por la Tesorería General de la Provincia con cargo a la partida presupuestaria vigente del año 2025”, indica el artículo 2 del decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial.   

La medida cuenta con el respaldo de los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y de Hacienda y Finanzas, quienes también refrendaron el decreto.

La residencia

La propiedad fue donada por Enrique Pescarmona en 2017 y en el decreto 399 de ese año se aceptó la casa para el Estado Provincial. “Con esta intención, el señor Pescarmona quiere donar esa propiedad en memoria de sus padres con ese destino específico”, indica el Decreto 399.

El terreno fue cedido al Gobierno con la finalidad de ser utilizado como residencia de los gobernadores.

La propiedad está ubicada en el departamento de Luján de Cuyo, en calle Francia 809 de La Puntilla. Tiene una superficie total de 4.344 m² y 722 m² cubiertos construidos, correspondientes a casa habitación.

