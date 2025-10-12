Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Suministro eléctrico

Estos son los cortes de luz previstos por Edemsa para este domingo en Mendoza

Desde la distribuidora de energía eléctrica Edemsa anticiparon dónde se realizarán cortes en el suminstro por tareas de mantenimiento.

El Gran Mendoza tendrá hoy domingo algunos cortes en el suministro de electricidad tal como había sido previsto durante este domingo 12  de octubre de 2025, informados por Edemsa.

Guaymallén

– En calle Buenos Vecinos, entre Buena Nueva y Lillo. En calles Pujol, Mariani y Agüero, hacia el este de Buenos Vecinos; Los Corralitos. De 8.00 a 12.00hs.

Luján

– En calle Almirante Brown, entre San Martín y barrio Las Candelas. En la Facultad de Ciencias Agrarias; Chacras de Coria. De 9.15 a 13.15hs.

– En la intersección de calle Brandsen y Ruta Provincial N°84. En el Parque Industrial; Perdriel. De 9.00 a 11.00hs.

San Carlos

– En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Ruta Nacional N°40. En el barrio Paso de las Carretas; Pareditas. De 11.00 a 15.00hs.

También puedes leer

San Rafael

Un hombre murió tras chocar con su auto contra un poste de luz

Tras el salvataje de EE.UU.

El fantasma de la convertibilidad vuelve a sobrevolar en Argentina

Suministro eléctrico

Estos son los cortes de luz previstos por Edemsa para este domingo en Mendoza

Campeón de la Primera Nacional

¡Gimnasia y Esgrima de Mendoza es de Primera División!

Fútbol para ciegos

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y son bicampeonas del mundo en India

Vino Argentino

Vino y mosto en alerta: Mendoza enfrenta caída del consumo y desafíos productivos

Te puede interesar

Lavalle

Canal Pescara: productores aseguran que el agua vuelve a ser apta para riego

San Rafael

Un hombre murió tras chocar con su auto contra un poste de luz

Tras el salvataje de EE.UU.

El fantasma de la convertibilidad vuelve a sobrevolar en Argentina

Suministro eléctrico

Estos son los cortes de luz previstos por Edemsa para este domingo en Mendoza

Campeón de la Primera Nacional

¡Gimnasia y Esgrima de Mendoza es de Primera División!

Fútbol para ciegos

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y son bicampeonas del mundo en India

Vino Argentino

Vino y mosto en alerta: Mendoza enfrenta caída del consumo y desafíos productivos

Elecciones 2025

Carolina Jacky: “La minería debe cumplir la 7722 y respetar estándares internacionales”

Infraestructura eléctrica

Mendoza proyecta su futuro energético hacia 2050

Seguridad y rastreo

Mercedes Rus despidió a Cira, la perra policía más fiel de Mendoza

Brilla el talento local

Una banda de San Martín puede llegar a Cosquín Rock en 2026

Diferencias con Milei

Ulpiano Suárez se despega del acuerdo UCR–LLA y muestra gestión en la Ciudad de Mendoza

Probables formaciones

Argentina vs México: cuartos de final del Mundial Sub 20 2025 en Chile

Congreso de la Nación

Milei enfrenta un nuevo revés en el Congreso según el senador Rodolfo Suarez

Elecciones 2025

Milei: un exintendente del Valle de Uco criticó su discurso en San Rafael

Estado del tiempo

Mendoza otra vez bajo los efectos del viento Zonda: cúando y dónde llegará

Por un puñado de dólares

La magnitud de la crisis argentina genera un dilema para Estados Unidos

Streaming

VENGO DE AYER, programa de rituales rítmicos del jueves 9 de octubre desde San Martín

Orgullo mendocino

Estefanía Banini vuelca toda su experiencia en el fútbol internacional

Elecciones 2025

Milei no pudo caminar por la Ciudad de Mendoza y recorrió brevemente el microcentro