Desde la distribuidora de energía eléctrica Edemsa anticiparon dónde se realizarán cortes en el suminstro por tareas de mantenimiento.

El Gran Mendoza tendrá hoy domingo algunos cortes en el suministro de electricidad tal como había sido previsto durante este domingo 12 de octubre de 2025, informados por Edemsa.

Guaymallén

– En calle Buenos Vecinos, entre Buena Nueva y Lillo. En calles Pujol, Mariani y Agüero, hacia el este de Buenos Vecinos; Los Corralitos. De 8.00 a 12.00hs.

Luján

– En calle Almirante Brown, entre San Martín y barrio Las Candelas. En la Facultad de Ciencias Agrarias; Chacras de Coria. De 9.15 a 13.15hs.

– En la intersección de calle Brandsen y Ruta Provincial N°84. En el Parque Industrial; Perdriel. De 9.00 a 11.00hs.

San Carlos

– En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Ruta Nacional N°40. En el barrio Paso de las Carretas; Pareditas. De 11.00 a 15.00hs.