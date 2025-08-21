Estudiantes de la Escuela Técnica 4-120 General San Martín resultaron ganadores provinciales de la Copa Robótica Mendoza, tras una destacada participación por la cual se alzaron con el máximo galardón en la provincia cuyana.

Este logro no solo representa un orgullo para la institución, sino también una oportunidad única, ya que el equipo obtuvo el pase a la final nacional, los días 26 y 27 de agosto en Neuquén.

La competencia reunió a 22 equipos de Mendoza, en una jornada clave donde se definieron los dos representantes provinciales que competirán en la instancia final del certamen. Los alumnos demostraron un alto nivel de conocimiento, innovación tecnológica y un sólido trabajo en equipo.

Desde el área de Educación de la comuna de General San Martín se brindó colaboración para que estos jóvenes pudieran participar de la competencia, gestionando apoyo logístico y acompañamiento. Actualmente, se trabaja en la tramitación de las certificaciones y autorizaciones necesarias para permitir que el equipo viaje fuera de la provincia rumbo a la final nacional.

La Copa Robótica Argentina cuenta con el respaldo del prestigioso First Global Challenge, una competencia internacional que convoca a jóvenes de más de 190 países, quienes deben resolver desafíos tecnológicos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

“El triunfo de los estudiantes de la escuela Técnica es un claro ejemplo de cómo la educación, la robótica y el compromiso juvenil pueden transformarse en herramientas poderosas para el desarrollo y el futuro del país”, señaló Luisa Onofri, coordinadora de Educación municipal.