El Lobo perdió 1-0 ante el “Gallo” en el encuentro postergado de la fecha 20. El “mensana” no supo aprovechar su mayor riqueza futbolística y sigue líder, pero con señales en baja.

El Lobo perdió 1-0 contra Deportivo Morón en el encuentro que fuera postergado en su momento por la participación del blanquinegro en la Copa Argentina.

Los dirigidos por Ariel Broggi jugaron un aceptable primer tiempo y en el complemento se mostraron desajustados colectivamente, al punto de no haber generado prácticamente peligro ante un rival limitado.

Este duelo se disputó en el estadio “Nuevo-Francisco Urbano”, ubicado en el oeste del conurbano bonaerense y derivó en el segundo revés al hilo del “mensana”, ya que venía de caer por la mínima ante Central Norte.

El lunes próximo, el blanquinegro visitará a Nueva Chicago en el último del raid de tres cotejos como visitante.

Los conducidos por Ariel Broggi lideran la zona B con 52 puntos, uno más que Gimnasia de Jujuy, mientras que los dirigidos por Walter Otta suman 49 unidades y se encuentran en el tercer puesto del mismo grupo.

LAS ALINEACIONES

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petrucchi; Federico Torres, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Joel Barboza, Ignacio Antonio, Brian Andrada y Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra y Nicolás Servetto. DT: Ariel Broggi.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: “Nuevo-Franisco Urbano”

EL PRIMER TIEMPO

Los minutos iniciales mostraron un 4-4-2 del Lobo, con la misión de evitar que la presión local pudiera progresar hasta las inmediaciones de la zona de definición. El juego de volantes permitía que el equipo se desdoblara en función defensiva, pero también creciendo por las bandas. De hecho, Torres y Andrada trabajaban en tándem por la derecha, mientras Saavedra y Lencioni lo hacían por la izquierda.

A los 8′ un centro combado desde el sector derecha hacia el área no pudo ser conectado por Servetto ni por Ferreyra, en la primera chance sobre los últimos metros del local.

Poco después, Lencioni pescó un rebote dado por Finochietto y el balón se fue al corner en otro aviso del “mensana”.

Y, casi inmediatamente, Cabrera no pudo controlar ni conectar un balón que lo buscaba cerca del área visitante en el primer indicio ofensivo del “Gallo”.

Saavedra perdió el balón en zona propia a los 16′ y Torres evitó el peligro despejando al corner cuando entraban dos atacantes locales.

Promediaba el período inicial y ambos planteos tácticos estaban claros: los de Otta buscaban el balón largo por los extremos para acercarse al área y lanzar el centro o el remate franco. En tanto, los de Broggi sumaban hombres al área intentando lanzar el centro para que la dupla Ferreyra-Servetto pudiera definir frente a Finochietto.

Lencioni enganchó dos veces, la pasó de pie y el remate de zurda se fue desviado cuando estaba frente a Finochietto; otra oportunidad perdida para el blanquinegro, que ya demostraba ser más que su adversario.

A los 24′ amarilla a Costantino por infracción.

Cerca de la media hora, nueva situación positiva con Lencioni que habilitó a Servetto, pero este devolvió mal perdiéndose otra situación de riesgo.

El cuarto de hora final del parcial mantuvo la misma tendencia que los pasajes anteriores: Gimnasia sacaba diferencias claras en la construcción del juego, sobre todo creciendo por las bandas, pero fallaba demasiado en el momento de la habilitación a través de centros fallidos en dirección y potencia.

Andrada y Antonio cumplían la doble función de recuperar juego y hacer circular la pelota, intentando triangular con Lencioni

Todo estaba tranquilo para el Lobo, pero un error defensivo casi trae el tanto de apertura: la peinó Mondino hacia atrás y Yair González quedó en posición de tiro pero falló en la definición.

Y, a los 37′, la sorpresa: centro tras un corner, dudó Petruchi, despeje fallido de Mondino y Franco, con el arco libre, marcó el 1-0 cuando el dueño de casa menos se lo merecía.

Los minutos finales mostraron a un Gimnasia sorprendido ante el tanto adversario, pero que también debió haber hecho un mea culpa por haber tenido tanto tiempo el balón pero sin terminaciones finas al momento de poblar el área del contrincante.

Final del parcial.

EL SEGUNDO TIEMPO

Cambio 0′ ST Galeano por Servetto.

A los 4′ Pablo Ferreyra, de media distancia, sacó un disparo potente que pasó cerca del arco defendido por Petruchi, en la primera acción de riesgo en la etapa complementaria.

Gimnasia se hallaba perdido en la zona central, más allá de que los cuatro en función de volantes podían cortar, pero les costaba demasiado crear juego colectivo, ante un rival que vencía pero que demostraba carencias para sostener la ventaja.

Morón, muy limitado en lo técnico, se fortalecía en defensa sumando volantes de contención e intentaba salir con pelotazos largos o acciones de pelota detenida.

A los 18′ amarilla a Mondino por exceso verbal.

Promediaba la etapa y el Lobo llegaba hasta tres cuartos, pero no había encontrado precisión para los disparos sobre el arco local.

Tras un mal centro de Lencioni salió la contra de Yair González, quien llegó hasta el área visitante y el disparo logró desviarlo Petruchi en una acción de sumo riesgo para los del Parque.

Sanguinetti probó de media distancia y el balón se fue cerca del horizontal cuando la defensa gimnasista se hallaba mal parada.

Cerca de la media hora ambos apelaban a sus recursos, pero Gimnasia – de más nivel en todas sus líneas – se mostraba impreciso en los envíos, tanto sobre el arco como a través de centros al área.

Cambios 31′ Cingolani por Lencioni y Espósito por Andrada.

A los 33′ de inmediato, Olivares quedó solo en el punto penal y la envió por arriba para que Gimnasia volviera a respirar.

Iban 34′ cambio: Antonini por Antonio.

Centro 35′, Antonini conectó con un cabezazo en el área chica y tapadón de Finochietto en una clarísima acción favorable al mensana.

Cambios: 36′ Verón y Bergonzi por Costantino y Yair González.

Centro a los 43′, desvío, Cingolani remató y un roce en la defensa se fue al corner muy cerca del palo en una posibilidad perdida.

Iban 47′ Cingolani, como referencia de ataque, le marcaba el camino al resto de la ofensiva blanquinegra, que se mostraba inconexa.

Sin ideas, el Lobo sucumbió sin pena ni gloria y sumó su segundo revés al hilo.

Final del partido.