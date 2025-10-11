El “Lobo” mendocino hizo historia: por penales, Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció a Deportivo Madryn y logró el tan soñado ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Con esta conquista, Mendoza celebra tener por primera vez tres equipos en la máxima categoría: Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y ahora el Blanquinegro.

Un partido cargado de emoción y polémica

En una final que tuvo de todo, el equipo dirigido por Ariel Broggi igualó 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, con goles de Luis “Tanque” Silba para Deportivo Madryn y Facundo Lencioni, de penal, en el cierre del tiempo regular.

Durante el encuentro, a Gimnasia de Mendoza le anularon dos goles por intervención del VAR, lo que generó momentos de tensión y un mensaje picante en sus redes sociales: “¿Ahora sí?”.

El empate llevó el partido al tiempo suplementario, donde ambos conjuntos tuvieron chances claras, pero los arqueros Yair Bonnin y Pablo Rigamonti se vistieron de héroes.

Los penales, el camino a la gloria

En la tanda desde los doce pasos, Gimnasia fue más efectivo y mostró temple.

Luciano Cingolani, Facundo Lencioni y Matías Recalde convirtieron sus remates, mientras que Rigamonti, figura indiscutida, ataj ó dos penales decisivos para sellar la historia.

Con el último disparo convertido, Gimnasia y Esgrima de Mendoza decretó su ascenso y desató una fiesta inolvidable en el estadio Ciudad de Vicente López y en toda la provincia cuyana.

Mendoza hace historia

Con este ascenso, Mendoza se convierte en una de las provincias con más presencia en la Primera División, acompañando a Buenos Aires y Santa Fe en cantidad de equipos.

El histórico logro del Lobo no solo llena de orgullo a sus hinchas, sino que consolida el crecimiento del fútbol mendocino, que ahora contará con tres instituciones representando a la provincia en la elite del fútbol argentino: Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.