“Cuna de Campeones VII” desembarcará en el Poliguay

La velada se realizará el próximo 5 de junio en Guaymallén, con combates organizados por la Promotora Pandolfino Box y el respaldo de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza.

El próximo 5 de junio se llevará a cabo una nueva edición de “Cuna de Campeones VII” en el Poliguay, en Guaymallén, con la presencia de destacados boxeadores y una cartelera que promete alto nivel competitivo.

El evento, que se ha consolidado como una de las citas relevantes del boxeo local, contará con múltiples combates y no se descarta la posibilidad de que haya un título en juego, lo que elevaría aún más la expectativa en torno a la velada.

La organización está a cargo de la Promotora Pandolfino Box, mientras que la jornada cuenta con el respaldo institucional de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza, en el marco de las políticas de promoción del deporte en la provincia.

Se espera una importante convocatoria de público en el Poliguay, escenario habitual de este tipo de eventos, que volverá a recibir a referentes del boxeo regional y nacional en una noche que combinará espectáculo y competencia de alto nivel.

Prensa: Pandolfino Box