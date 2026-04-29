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Un estudiante de San Martín ganó una beca internacional y estudiará dos años en la India

Augusto Pérez, alumno de 17 años, obtuvo una beca de United World Colleges y viajará a la India para cursar el Bachillerato Internacional. Su familia organiza eventos para costear el viaje.

Un estudiante de San Martín logró lo que para muchos jóvenes parece un sueño lejano: acceder a una formación internacional de excelencia en la India y para ello necesita el apoyo de la comunidad.

Se trata de Augusto Pérez, de 17 años, quien actualmente cursa el último año en la escuela Simón Bolívar y fue seleccionado para integrar el prestigioso programa de United World Colleges (UWC), una red global que promueve la paz y el entendimiento intercultural a través de la educación.

El sanmartiniano viajará a la India, donde residirá durante dos años en una institución educativa ubicada en un entorno natural, con el objetivo de completar el Bachillerato Internacional, una de las certificaciones académicas más reconocidas a nivel mundial.

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¿Cómo hizo Augusto Pérez para ganar la beca internacional?

El proceso de selección para ingresar a United World Colleges es altamente competitivo y consta de múltiples etapas. Augusto contó que su participación comenzó casi por casualidad, motivado por un amigo que lo incentivó a postularse.

“La beca no tiene nada que ver con la escuela, entré por medio de un amigo que me dijo que probemos y se fue dando de a poco”, explicó el joven en diálogo con Radio Regional.

El camino incluyó cinco instancias de evaluación, entre ellas exámenes escritos en la Ciudad de Mendoza, entrevistas virtuales y encuentros presenciales. Uno de los momentos más significativos fue un campamento realizado en Luján de Cuyo, donde los aspirantes convivieron durante un fin de semana.

“Sin dudas fue realmente hermoso”, recordó Augusto, destacando que allí no solo se evaluaron conocimientos, sino también valores, pensamiento crítico y capacidad de convivencia.

¿Dónde estudiará y cómo será su vida en la India?

El destino asignado al estudiante de San Martín será una institución de la India ubicada en una zona rodeada de naturaleza y cerros. Allí, además de cursar materias académicas, participará en actividades como senderismo y kayak, integradas al enfoque educativo del programa.

Lejos de los prejuicios, Augusto valoró profundamente la cultura del país asiático: “Es totalmente distinto a nuestro país, muchos lo ven como algo feo, pero es uno de los países que tiene la mejor cultura del mundo y es muy rica en eso”.

La experiencia no solo implicará un desafío académico, sino también personal, ya que deberá adaptarse a un entorno completamente distinto en términos sociales, culturales y lingüísticos.

¿Qué es el Bachillerato Internacional y por qué es importante?

El programa que cursará Augusto forma parte del sistema de Bachillerato Internacional (IB), reconocido a nivel global por su enfoque integral. A diferencia de los modelos tradicionales, este sistema promueve el aprendizaje a través de la acción, el compromiso social y el desarrollo personal.

Uno de sus pilares es el programa CAS (Creatividad, Actividad y Servicio), que exige a los estudiantes involucrarse en tareas comunitarias, actividades físicas y proyectos creativos.

“Necesitás cumplir horas de servicio solidario a la comunidad, actividades creativas, físicas, por lo que estás todo el día afuera”, explicó el joven.

Si bien este título no tiene validez directa en Argentina, Augusto planea finalizar también su secundaria local para contar con ambas certificaciones, ampliando así sus oportunidades académicas a futuro.

¿Qué quiere estudiar Augusto Pérez después?

Aunque aún está definiendo su camino profesional, Augusto adelantó que tiene interés en el campo de la biotecnología, una disciplina clave en el desarrollo científico y tecnológico actual.

“Yo quiero estudiar biotecnología y es una carrera que la he visto por arriba”, comentó, dejando en claro que esta experiencia internacional será fundamental para orientar su vocación.

¿Cómo ayudan a financiar el viaje a la India?

A pesar de que la beca cubre gran parte de los costos educativos, no incluye los pasajes aéreos, lo que representa un desafío económico para la familia del joven.

Por este motivo, su entorno inició una campaña solidaria que incluye la organización de eventos y un emprendimiento gastronómico. Actualmente, gestionan la parrilla “El Jefecito”, ubicada en Ruta 50 y Carril Buen Orden, donde buscan recaudar fondos.

Además, están organizando un bingo para el próximo 9 de mayo, con el objetivo de sumar apoyo de la comunidad. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2634932984.

¿Cuándo viaja Augusto a la India?

La partida del estudiante está prevista para el mes de agosto, aunque podría adelantarse algunas semanas para participar de un curso intensivo de inglés que facilite su adaptación.

“Viajo en agosto, podría ser en los primeros días o a mediados del mes”, precisó.

Este nuevo desafío marca un antes y un después en la vida de Augusto y se convierte también en un motivo de orgullo para San Martín, que suma un nuevo representante en el escenario educativo internacional.

Un logro que inspira a otros jóvenes mendocinos

La historia de Augusto Pérez no solo refleja esfuerzo y dedicación, sino también el impacto que pueden tener las oportunidades educativas cuando son aprovechadas. Su caso demuestra que, incluso desde contextos locales, es posible acceder a programas de alcance global.

En un escenario donde muchos jóvenes buscan alternativas para formarse y crecer, este tipo de logros funcionan como un motor de inspiración. La experiencia que vivirá en la India no solo le permitirá adquirir conocimientos académicos, sino también desarrollar una mirada más amplia del mundo, fortalecer valores y construir vínculos interculturales que marcarán su futuro.

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