San Rafael renovó más de 800 metros de redes de agua potable en Goudge para decenas de vecinos

El Municipio de San Rafael y la Cooperativa Rural de Goudge avanzaron con obras clave de agua potable que mejoran presión, caudal y conexiones en distintos sectores del distrito.

En un contexto donde el acceso a servicios básicos, como el agua potable, es una de las principales demandas de los vecinos, el Municipio de San Rafael concretó una importante obra de infraestructura en el distrito de Goudge. En conjunto con la Cooperativa Rural de Servicios Públicos local, se llevó adelante la renovación de más de 800 metros de redes de agua potable, una intervención que impacta de manera directa en la calidad de vida de decenas de familias.

El proyecto incluyó el reemplazo de conexiones precarias, la ampliación de la red y la optimización del sistema de distribución, lo que permitirá un suministro más eficiente, seguro y continuo en zonas donde históricamente existían dificultades.

¿Qué obras de agua potable se realizaron en Goudge?

Las tareas se desarrollaron en distintos puntos estratégicos del distrito de Goudge, priorizando sectores donde el servicio presentaba mayores deficiencias.

En calle Artigas, al este de Chile, se instalaron 80 metros de cañería para mejorar la conexión con la red existente. Esta intervención permite optimizar la distribución del agua y garantizar una mejor llegada del recurso a los hogares cercanos.

Por otra parte, en calle Córdoba se colocaron 200 metros de caños de PVC, reemplazando antiguas conexiones de mangueras que resultaban ineficientes y vulnerables. Este cambio representa una mejora sustancial en la presión del agua y en la cantidad de suministro disponible para los vecinos.

Finalmente, en calle Perú se ejecutó una de las intervenciones más importantes, con la renovación de 500 metros de cañerías. Allí también se sustituyeron conexiones precarias por una infraestructura más moderna, lo que no solo mejora el caudal sino que además deja preparada la red para futuras ampliaciones.

¿Cómo impactan estas mejoras en los vecinos?

Las obras de renovación de la red de agua potable tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los habitantes de Goudge. Uno de los principales beneficios es la mejora en la presión del agua, un problema recurrente en zonas donde las conexiones eran informales o estaban deterioradas.

Además, al reemplazar mangueras por cañerías de PVC, se reduce significativamente el riesgo de pérdidas, filtraciones y contaminación, lo que se traduce en un servicio más seguro y confiable.

Otro punto clave es la continuidad del suministro. Con una red más robusta, se minimizan los cortes y se garantiza una distribución más estable, incluso en momentos de alta demanda.

¿Qué dijeron desde el Municipio de San Rafael?

Desde el Municipio de San Rafael destacaron la importancia de estas intervenciones para fortalecer la infraestructura básica del distrito.

El responsable de Electrotecnia y Agua Potable, Jesús Dealecio, señaló que “se trata de un avance significativo para la infraestructura y distribución de agua potable. Garantizamos un servicio más eficiente, seguro y continuo a toda la comunidad”.

Las autoridades remarcaron además que este tipo de obras forman parte de un plan más amplio de mejoras en servicios esenciales, con el objetivo de acompañar el crecimiento de los distritos y responder a las necesidades de los vecinos.

¿Por qué son importantes estas obras de agua potable?

El acceso al agua potable es un servicio esencial y una condición básica para el desarrollo de cualquier comunidad. En este sentido, las inversiones en infraestructura no solo mejoran la calidad del servicio actual, sino que también permiten proyectar el crecimiento futuro.

En distritos como Goudge, donde existen sectores en expansión, contar con redes modernas es clave para evitar problemas estructurales a largo plazo.

Asimismo, este tipo de intervenciones contribuye a un uso más eficiente del recurso hídrico, algo fundamental en una provincia como Mendoza, caracterizada por su clima árido y la necesidad de optimizar cada litro de agua disponible.

¿Qué otras mejoras podrían realizarse en la zona?

Si bien la renovación de más de 800 metros de red representa un avance significativo, desde el Municipio no descartan continuar con nuevas obras en el corto y mediano plazo. Entre las posibles acciones futuras se incluyen ampliaciones hacia nuevos barrios, refuerzos en sectores con alta demanda y mejoras en sistemas de almacenamiento y distribución.

Además, la articulación con la Cooperativa Rural de Servicios Públicos de Goudge aparece como un factor clave para sostener este tipo de proyectos, ya que permite combinar recursos, conocimiento territorial y capacidad operativa.

En paralelo, especialistas remarcan la importancia de acompañar estas obras con campañas de concientización sobre el uso responsable del agua, para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.