Hallaron muerto a un hombre en un zanjón de Las Heras: investigan las causas del deceso

Un hombre de 52 años fue encontrado sin vida en un cauce de agua en avenida San Martín, en Las Heras. No presentaba signos de violencia y la Justicia investiga qué ocurrió.

El hallazgo de un un hombre muerto en un zanjón de Las Heras generó conmoción este miércoles por la mañana. La víctima, un hombre de 52 años, fue encontrada en un sector de avenida San Martín al 3400, a unos 200 metros al norte de calle Maza, dentro de un cauce de agua con varios metros de profundidad.

El caso quedó en manos de la Justicia, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, ya que en una primera inspección no se detectaron signos evidentes de violencia.

¿Dónde encontraron al hombre sin vida en Las Heras?

El hecho ocurrió sobre avenida San Martín al 3400, en un zanjón ubicado al norte de calle Maza, en el departamento de Las Heras. La zona es transitada y cuenta con cauces de riego de considerable profundidad, lo que representa un riesgo, especialmente en horarios de poca visibilidad.

Según la información oficial, el cuerpo fue visto por vecinos del lugar, quienes dieron aviso inmediato a la línea de emergencias tras detectar que una persona flotaba en el agua.

¿Cómo fue el hallazgo del cuerpo?

De acuerdo con fuentes policiales, al arribar al lugar los efectivos constataron que el hombre se encontraba boca abajo, con el rostro sumergido hasta la altura de los oídos, en un sector del zanjón que tendría una profundidad cercana a los tres metros.

Junto al cuerpo, los uniformados hallaron un morral que contenía documentación personal, lo que permitió identificar a la víctima como S.E.H., de nacionalidad argentina y con domicilio en Las Heras.

En el interior del bolso también se encontró un certificado vinculado a consumo problemático, un elemento que podría ser tenido en cuenta en el marco de la investigación.

¿Qué intervención realizaron Bomberos y Policía Científica?

Ante la situación, se solicitó la presencia de Bomberos del Cuartel Central, quienes llevaron adelante el operativo de extracción del cuerpo. El procedimiento se completó alrededor de las 10:22, momento en que el cadáver fue retirado del agua.

Posteriormente, intervino personal de Policía Científica, encargado de realizar las pericias correspondientes en el lugar del hecho, con el objetivo de recabar pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.

¿Qué dicen las primeras pericias?

Las primeras evaluaciones realizadas por efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y Policía Científica indicaron que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.

Sin embargo, las autoridades remarcaron que el caso continúa bajo investigación, ya que aún resta determinar si se trató de un accidente, un hecho vinculado a una situación de vulnerabilidad o si existen otros factores que hayan intervenido en el desenlace.

¿Qué se sabe hasta ahora de la investigación?

Por el momento, la causa se encuentra en etapa inicial y no se descarta ninguna hipótesis. Las pericias forenses serán clave para establecer la causa de muerte y aportar datos concretos sobre cómo llegó el hombre al interior del zanjón.

Mientras tanto, los investigadores también analizan el contexto personal de la víctima, incluyendo la documentación encontrada en el lugar, para reconstruir sus últimas horas.

En paralelo, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que también se tomarán testimonios a vecinos y posibles testigos de la zona, con el objetivo de determinar si alguien vio al hombre en las horas previas al hallazgo o si existieron situaciones que puedan aportar pistas sobre su presencia en el lugar. Este tipo de relevamientos suele ser clave en etapas iniciales, ya que permite reconstruir recorridos, identificar horarios y detectar posibles inconsistencias que orienten la pesquisa. Además, no se descarta la revisión de cámaras de seguridad cercanas, tanto públicas como privadas, que podrían aportar imágenes relevantes para esclarecer el hecho.