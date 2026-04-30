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El valor invisible del deporte: Mendoza celebra a sus dirigentes

Mientras los atletas se llevan los aplausos, existe un entramado silencioso que sostiene al deporte. Cada 30 de abril, Mendoza pone en valor a quienes construyen esas victorias desde las sombras.

Cuando se habla de logros deportivos, los protagonistas excluyentes suelen ser los atletas. Sin embargo, muy pocas veces se menciona a quienes hacen posible ese escenario: los dirigentes deportivos. Son ellos quienes, a través de un trabajo silencioso y generalmente anónimo, crean las condiciones necesarias para que esas hazañas se concreten.

En ese marco, desde la Confederación Mendocina de Deportes (CoMeDe), presidida por Humberto Pagano, preparan un gran festejo para celebrar un nuevo aniversario provincial de estos actores fundamentales en la escena deportiva.

El reconocimiento tiene su origen en 2015, cuando se aprobó la norma que estableció el 30 de abril como el Día Provincial del Dirigente Deportivo. La iniciativa fue presentada en mayo de ese año por el senador Gustavo Arenas y obtuvo sanción definitiva tras ser votada por unanimidad en ambas cámaras legislativas.

En diálogo con el programa Mendoza Deportiva, que se emite por 617News, Pagano destacó la importancia de la fecha: “Es una linda oportunidad para reconocer la labor del dirigente deportivo. Son muchos quienes trabajan desde el anonimato y entregan su tiempo para que una disciplina crezca y mejore”.

Además, el presidente de la CoMeDe apeló a una metáfora para graficar el esfuerzo que implica el rol: “El 30 de abril es posterior al Día del Animal y antecede al Día del Trabajador, porque un verdadero dirigente trabaja como animal”.

Prensa CoMeDe

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