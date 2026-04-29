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El Carrizal albergó la segunda fecha del motocross mendocino

La segunda fecha del motocross mendocino tuvo gran nivel, más de 50 pilotos y carreras vibrantes.

(Editado por Andrea Pelleriti) – La segunda fecha del Campeonato Mendocino de Motocross 2026 se corrió en El Carrizal de Abajo y dejó un espectáculo de primer nivel. Con más de 50 pilotos de toda la región, el evento confirmó el crecimiento sostenido de la disciplina y el gran momento que atraviesa el certamen.

¿Dónde se corrió la segunda fecha del motocross mendocino?

La acción tuvo lugar en el circuito “El Gringo Loco”, uno de los trazados más destacados de la provincia.

Ubicado en El Carrizal de Abajo, en el departamento de Luján de Cuyo, el circuito presentó condiciones óptimas para la competencia. A pesar del frío intenso, el sol acompañó y permitió que la jornada se desarrollara con normalidad.

El trazado, impulsado por Claudio Tranchero, respondió a la exigencia de cada categoría y fue clave para el desarrollo del espectáculo.

¿Cómo fue el nivel de la competencia en Mendoza?

Hubo pilotos de toda la provincia y también de San Juan, con un nivel en constante crecimiento.

Participaron competidores de Córdoba, General Alvear, San Rafael, Valle de Uco, Gran Mendoza, Zona Este y San Juan, lo que elevó el nivel deportivo de la jornada.

Cada manga mostró paridad, intensidad y evolución técnica, dejando en claro que el motocross mendocino sigue en plena expansión.

Además, la organización de Luciano Righi y su equipo volvió a ser un punto alto, consolidando una estructura que permite sostener el crecimiento del campeonato.

Resultados de la segunda fecha del motocross mendocino

50cc A

  1. Tomy Castillo
  2. Gino Peña
  3. Francisco Moreno

50cc B

  1. Bautista Paredes
  2. Ángel Olaguibet
  3. Juan Olaguibet

65cc

  1. Benjamín Quiroga
  2. Camilo Duarte

85cc A

  1. Bruno Caram
  2. Geremías Quiroga
  3. Mateo Grant

85cc B

  1. Juan Ignacio Fernández
  2. Bautista Mascarell
  3. Jeremías Mur

Damas

  1. Brenda Righi
  2. Maribel Castilla
  3. Melanie Beiza

Promocional

  1. Jeremías Membrive
  2. Damián Paredes
  3. Alex Pavez

MX3

  1. Daniel Daniele
  2. Damián Moreno
  3. Carlos Carrivale

Junior

  1. Román Coral
  2. Santino Cabrera
  3. Joaquín Fernández

Open

  1. Gastón Virhuez
  2. Leandro Segovia
  3. Mirko Cristofanelli

¿Qué categorías se destacaron en la jornada?

Las divisiones formativas y mayores mostraron un nivel parejo y competitivo.

En 50cc, los más chicos volvieron a ser protagonistas con carreras intensas y definiciones ajustadas.
En 85cc y 65cc, se vio un salto de calidad importante en lo técnico.

Mientras que en categorías mayores como MX3, Junior y Open, la experiencia marcó diferencias, con pilotos que supieron manejar los tiempos y sostener el ritmo.

En Damas, Brenda Righi ratificó su dominio y se consolida como referencia de la categoría.

¿Por qué el motocross mendocino sigue creciendo?

El campeonato muestra una evolución sostenida gracias al trabajo colectivo.

El crecimiento no es casual. Se apoya en:

  • Organización sólida
  • Acompañamiento de familias y equipos
  • Presencia de sponsors
  • Mejora constante de los circuitos
  • Fiscalización de FEMEMOD

Todo esto permite que el campeonato gane en cantidad de pilotos, calidad deportiva y nivel organizativo.

¿Cuándo es la próxima fecha del motocross mendocino?

La tercera fecha será en San Rafael, en el circuito del Luchy Ramírez, a finales de mayo. El calendario continuará con una nueva cita que promete mantener el nivel mostrado en El Carrizal. San Rafael será el próximo escenario de un campeonato que no deja de crecer.

Gentileza: Sebastián Colucci

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