Estacionamiento medido digital en Mendoza: superó los 100 mil usuarios y suma cámaras inteligentes

El sistema de Estacionamiento Medido Digital en Mendoza sigue creciendo: ya supera los 100 mil usuarios registrados, registra más de 116 mil activaciones en 2026 y avanza hacia una nueva etapa con cámaras inteligentes para optimizar el uso del espacio en el microcentro.

El sistema de estacionamiento medido digital se consolida como una herramienta clave para la modernización urbana y la movilidad inteligente en la Ciudad de Mendoza. Durante abril, la plataforma alcanzó los 101.957 usuarios registrados, superando la barrera de los 100 mil y confirmando una adopción sostenida tanto por vecinos como por visitantes.

En el último mes se sumaron 3.435 nuevos usuarios, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 116.957 activaciones de estacionamiento. Solo en abril se registraron 33.419 operaciones, lo que refleja un uso intensivo del sistema en el día a día del microcentro mendocino.

¿Cuántos usuarios tiene el estacionamiento medido digital en Mendoza?

El crecimiento del sistema es uno de los datos más relevantes del informe. Con 101.957 usuarios activos, el estacionamiento medido digital se posiciona como una de las aplicaciones municipales más utilizadas.

Este avance responde a múltiples factores:

Mayor digitalización de servicios públicos

Facilidad de uso de la app

Incremento de controles en zonas céntricas

Necesidad de ordenar el tránsito y el estacionamiento

Además, el volumen de activaciones demuestra que no se trata solo de registros, sino de uso real y constante por parte de los conductores.

¿Cómo se paga el estacionamiento medido y qué métodos predominan?

Durante abril se realizaron más de 17 mil recargas de crédito, con un claro predominio de los medios digitales. El 85,74 % de las operaciones se efectuaron mediante pago electrónico, mientras que el 14,26 % restante se concretó en puntos físicos o mediante QR.

Este dato confirma una tendencia creciente hacia la digitalización de pagos, lo que facilita la experiencia del usuario y reduce tiempos operativos.

La posibilidad de cargar saldo desde el celular se vuelve clave en un contexto donde la inmediatez y la practicidad son determinantes para los conductores.

¿Dónde funciona el sistema de estacionamiento medido en Mendoza?

Actualmente, el sistema opera en dos zonas activas del microcentro, con un total de 916 espacios distribuidos en 25 cuadras:

Zona Centro

Incluye calles clave como Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Belgrano (entre Juan B. Justo y Pedro Molina), Sarmiento (entre Belgrano y 25 de Mayo) y Tiburcio Benegas (entre Rufino Ortega y Arístides), con un total de 650 espacios disponibles.

Zona Parque Cívico

Comprende arterias como Pedro Molina (lado sur), Perú (entre Virgen del Carmen de Cuyo y Pedro Molina), La Pampa, Virgen del Carmen de Cuyo, Vuelta de Obligado y Peltier (entre La Pampa y Belgrano), con 266 espacios.

El sistema cuenta además con 10 puntos de venta físicos y un equipo de 19 controladores distribuidos en dos turnos, lo que garantiza su correcto funcionamiento y fiscalización.

¿Cuáles son los hábitos de uso del estacionamiento medido?

Uno de los datos más llamativos es el comportamiento de los usuarios. Más del 56,23 % de los estacionamientos corresponden a estadías de una hora, lo que indica una rotación constante de vehículos.

Este patrón es clave para cumplir el objetivo central del sistema: mejorar la disponibilidad de espacios en zonas de alta demanda.

Por otra parte, la función de transferencia de saldo entre usuarios —pensada para aportar flexibilidad— fue utilizada por 104 personas durante abril. Esta herramienta resulta útil en situaciones donde no es posible realizar una recarga inmediata.

¿Cómo funcionarán las nuevas cámaras inteligentes en Mendoza?

El municipio de la Ciudad de Mendoza avanzará en las próximas semanas con la implementación de un sistema de cámaras inteligentes en calle Sarmiento, específicamente en el tramo comprendido entre Belgrano y Perú.

Esta tecnología, actualmente en etapa de prueba, permitirá conocer en tiempo real la cantidad de espacios disponibles para estacionar.

La información se mostrará a través de:

Pantallas LED instaladas en la vía pública

La aplicación oficial del sistema

Se trata de una experiencia inédita en Latinoamérica aplicada directamente en la vía pública, lo que posiciona a Mendoza como una ciudad innovadora en materia de movilidad urbana.

¿Qué beneficios traerá el nuevo sistema inteligente?

La incorporación de cámaras inteligentes apunta a mejorar múltiples aspectos del tránsito urbano:

Reducir la circulación innecesaria de vehículos

Disminuir el consumo de combustible

Evitar el desgaste vehicular

Bajar los niveles de congestión

Reducir el estrés al conducir

En definitiva, el objetivo es optimizar la experiencia del usuario y avanzar hacia un modelo de ciudad más eficiente y sustentable.