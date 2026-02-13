Godoy Cruz Antonio Tomba debuta en la Primera Nacional tras 17 años de permanencia

El Tomba inicia su camino en la segunda división luego del descenso, con plantel renovado y el estreno de Mariano Toedtli como DT. Enfrenta a Ciudad de Bolívar, que también vive un momento histórico.

Después de 17 años consecutivos en la máxima categoría del fútbol argentino, Godoy Cruz Antonio Tomba comienza una etapa inédita en la Primera Nacional. El debut en la segunda división marca un fuerte cambio deportivo e institucional, con nuevo cuerpo técnico y una profunda renovación del plantel.

El último antecedente oficial fue el 15 de noviembre de 2025: empate 1 a 1 frente a Deportivo Riestra, también en el estadio Feliciano Gambarte, en el cierre del ciclo de Omar Asad, resultado que selló el descenso.

¿Quién es el nuevo DT de Godoy Cruz?

El partido marcará el estreno absoluto de Mariano Toedtli como entrenador principal. El ex ayudante de Gabriel Heinze asumió el desafío de liderar la reconstrucción deportiva del Tomba y tendrá su primera prueba oficial con puntos en juego.

Toedtli encabeza un proceso de renovación que incluyó la salida de varios referentes y la llegada de nuevos futbolistas, con el objetivo de rearmar un equipo competitivo en una categoría exigente y extensa.

¿Quién es Ciudad de Bolívar, el rival del Tomba?

Ciudad de Bolívar afronta también un momento histórico: debuta en la Primera Nacional ante Godoy Cruz y días después, el martes, enfrentará a River Plate por la Copa Argentina.

El equipo bonaerense logró el ascenso tras superar a Atlético Rafaela por 5-4 en la definición por penales, luego de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, y quedarse con el primer boleto que otorgaba el Federal A.

¿Cómo llega el equipo bonaerense al debut?

El plantel dirigido por Diego Funes experimentó una profunda reestructuración tras el ascenso: más de 20 futbolistas dejaron el club y se concretaron 14 incorporaciones.

La expectativa en la ciudad es alta, con la ilusión de competir en escenarios de máxima exigencia frente a rivales con historia en el fútbol argentino.

El cruce en el Gambarte marcará el inicio de una nueva etapa para el Tomba y pondrá frente a frente a dos equipos que comienzan ciclos decisivos en la Primera Nacional.