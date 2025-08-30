El Este de Mendoza está bajo alerta por la Tormenta de Santa Rosa al igual que el resto de la provincia cuyana donde a las 11.34 comenzó a precipitar granizo en el departamento de General San Martín, fenómeno que duró al menos unos 10 minutos.

El departamento de General San Martín, en el Este de la provincia de Mendoza, sufrió una precipitación de granizo de tamaño mediano con el arribo de la Tormenta de Santa Rosa que inició a las 11.34 y se mantuvo durante un lapso de unos 10 minutos luego de que las lluvias afectaran a buena parte del resto de la provincia cuyana.

De esa manera se cumplió con el pronóstico que había anunciado la posibilidad de granizo en el Este de Mendoza luego de que se conformara una fuerte inestabilidad meteorológica producto de una ciclogénesis activa que afecta a muchas provincias argentinas durante hoy sábado 30 de agosto y que que tendrá su momento de mayor expresión mañana 31.

Este fin de semana, el centro y oeste del país enfrentan un escenario meteorológico adverso: lluvias copiosas de hasta 100 mm (con picos de hasta 150 mm de manera localizada en el sudeste de Córdoba, por ejemplo), tormentas, nevadas y vientos fuertes. Lo más destacado será la lluvia acumulada justamente sobre suelos ya saturados, que mantienen el superávit desde los últimos eventos de inestabilidad en la región pampeana, sobre todo el oeste de la Provincia de Buenos Aires y sur de Córdoba.

Este sábado 30 de agosto, rige alerta amarilla por lluvias persistentes (por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas), para: el norte de Neuquén (incluye su capital), extremo norte de Rio Negro, sur de Mendoza, este de San Juan, oeste y centro de la pampa y sur San Luis.

Se estiman, en esas zonas, valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm durante todo el período de alerta (el fin de semana completo), pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Mientras que la alerta se eleva a nivel naranja por acumulados de hasta 90 mm (que pueden superarse puntualmente) en: el norte y centro de Mendoza, a lo largo de todo el sábado con lluvias persistentes en localidades como: la capital mendocina, San Rafael, General Alvear, San Martín, Lavalle, General Alvarado, y alrededores. Esta alerta naranja se extiende durante el domingo a: San Luis y este de San Juan, sobre todo en el periodo matinal, con acumulados destacados.

Durante el domingo 31, a medida que el ciclón se expande hacia el sudeste, la zona de alerta amarilla por lluvias se expande, hacia el centro de La Pampa, sur de La Rioja, centro y sudoeste de la PBA, en localidades como: Santa Rosa, Olavarría, Bahía Blanca y Necochea, Rauch, Trenque Lauquen y alrededores se espera que las lluvias lleguen por la tarde de domingo, con acumulados, en este caso entre 30-50 mm.