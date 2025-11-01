Noticias Mendoza

Grupo Olmos gestionará el hospital de Luján con un sistema mixto y multimillonaria inversión

El Grupo Olmos ganó la licitación para administrar el hospital de Luján de Cuyo bajo un modelo mixto, que combinará atención gratuita para personas sin cobertura y servicios privados para pacientes con obra social. La inversión prevista supera los $5.122 millones.

El Grupo Olmos fue adjudicado para administrar el hospital de Luján de Cuyo bajo un modelo mixto innovador, que permitirá ofrecer atención gratuita a pacientes sin cobertura y servicios privados a quienes cuenten con obra social. La inversión prevista para la puesta en marcha y expansión del centro médico supera los $5.122 millones, y el proyecto se implementará en tres etapas durante los próximos 18 meses.

Sistema mixto y fases de implementación

La gestión del hospital se realizará en tres etapas:

  1. Consultorios externos: habilitación en los próximos meses para turnos programados y demanda espontánea.
  2. Avance de obra civil: remodelaciones y adecuaciones para ampliar la infraestructura.
  3. Servicios de internación y quirófano: en un plazo de 18 meses, incorporando principalmente cirugías ambulatorias.

Este modelo mixto permitirá que el Estado garantice la atención gratuita a los sectores más vulnerables, mientras que el hospital funcionará como clínica privada para pacientes con obra social.

Control y seguimiento de la calidad del servicio

La concesión del hospital será por 15 años, con supervisión de una Unidad Técnica de Control que realizará auditorías permanentes sobre:

  • Cumplimiento de los plazos del proyecto.
  • Calidad del servicio médico.
  • Revisión de informes de gestión mensuales y trimestrales.

Entre el 40% y 60% de la asistencia deberá ser destinada a pacientes sin cobertura médica, bajo los valores del nomenclador oficial de Mendoza. El Estado abonará un canon por la atención de quienes requieran asistencia pública.

Un proyecto esperado por más de una década

El hospital de Luján de Cuyo demoró 10 años en su construcción, y varias administraciones anteriores intentaron finalizarlo sin éxito. La concesión al Grupo Olmos marca un nuevo enfoque para garantizar inversión privada con cobertura pública, apostando a un servicio eficiente y seguro para la población.

