El jefe de Gabinete de Argentina, Guillermo Francos, vinculó a uno de los implicados con servicios de inteligencia y al gobierno de Venezuela en lo que consideró una “filtración intencionada” en el caso ANDIS que salpica al gobierno de Javier Milei.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó públicamente la hipótesis de que existió una filtración intencionada de audios en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al compartir en sus redes sociales un video clave.

El audiovisual corresponde a una entrevista en la que Gisela Robles, expareja y socia del abogado Franco Bindi, afirmó con certeza que “él estuvo involucrado en esas grabaciones“.

La ex pareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa…



Además, tiene vínculos con "agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D'Elía y el chavismo".



Francos intensificó la controversia al señalar posibles vínculos de Bindi con la SIDE y el chavismo, y se preguntó implícitamente sobre las implicancias de esta información: ¿Y ahora?”.

De esta manera, el funcionario apoyó la teoría de la filtración y vinculó a uno de los implicados con servicios de inteligencia y el gobierno de Venezuela, dejando abierta la cuestión sobre los motivos detrás de la presunta divulgación de los audios.