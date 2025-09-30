El hombre, de 31 años, fue hallado sin vida en su departamento de Villa Nueva, Guaymallén. Estaba maniatado y amordazado, con signos de violencia

El hallazgo de un hombre asesinado en su propio domicilio sacudió este martes a la tranquilidad de Villa Nueva, Guaymallén. La víctima, Francisco Patricio Aracena, de 31 años, fue encontrada sin vida en su departamento de calle Rodríguez Peña al 800. Estaba atado de pies y manos, amordazado y con golpes en el rostro, lo que confirma la violencia del ataque.

El hecho se descubrió alrededor de las 14.30, cuando un vecino advirtió que la puerta del departamento 5 estaba abierta desde el sábado y que no habían visto salir a su ocupante. Al ingresar con la policía, se toparon con una escena marcada por la violencia: el joven estaba inmovilizado, sin signos vitales y con lesiones que revelaban un ataque brutal.

En la vivienda no había rastros de forzaduras, lo que abre la hipótesis de que Aracena conociera a sus agresores o que estos se aprovecharan de un descuido. Según testigos, dos hombres fueron vistos ese fin de semana merodeando el edificio en una moto negra de 110 cc sin patente, dato que los investigadores analizan como posible pista.

Pasadas las 16, los peritos iniciaron el relevamiento de pruebas para determinar si se trató de un homicidio en ocasión de robo o de un ajuste de cuentas. La fiscal Ríos ordenó desplegar a Homicidios y Policía Científica para avanzar en la causa.