

Mendoza
Las Heras

Hallaron a un hombre muerto con un tiro en el pecho en un baldío

La Policía de Mendoza investiga un homicidio en Las Heras tras el hallazgo de un hombre muerto con disparo en el pecho, en calle Independencia y Bernardo O’Higgins, en el departamento de Las Heras.

Un hombre fue encontrado sin vida en la intersección de calle Independencia y Bernardo O’Higgins, en Las Heras. La víctima fatal, aun sin identificar, presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la costilla izquierda, con orificio de entrada y salida.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Seguridad, el hallazgo se produjo alrededor de las 06:15, cuando efectivos de la Comisaría 36° de Las Heras acudieron al lugar y encontraron a la víctima fatal, de cúbito dorsal y presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la costilla izquierda, con orificio de entrada y salida.

Posteriormente, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a la escena y confirmaron el deceso.

Primeros indicios

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre habría estado caminando por calle Independencia de Sur a Norte cuando, por causas que se investigan, recibió un disparo que lo hizo caer al piso.

La Policía y la Fiscalía de Homicidios trabajan en la escena para recolectar pruebas y tomar testimonios que permitan esclarecer este homicidio en Las Heras.

