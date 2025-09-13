La Policía de Mendoza investiga un homicidio en Las Heras tras el hallazgo de un hombre muerto con disparo en el pecho, en calle Independencia y Bernardo O’Higgins, en el departamento de Las Heras.

Un hombre fue encontrado sin vida en la intersección de calle Independencia y Bernardo O’Higgins, en Las Heras. La víctima fatal, aun sin identificar, presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la costilla izquierda, con orificio de entrada y salida.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Seguridad, el hallazgo se produjo alrededor de las 06:15, cuando efectivos de la Comisaría 36° de Las Heras acudieron al lugar y encontraron a la víctima fatal, de cúbito dorsal y presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la costilla izquierda, con orificio de entrada y salida.

Posteriormente, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a la escena y confirmaron el deceso.

Primeros indicios

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre habría estado caminando por calle Independencia de Sur a Norte cuando, por causas que se investigan, recibió un disparo que lo hizo caer al piso.

La Policía y la Fiscalía de Homicidios trabajan en la escena para recolectar pruebas y tomar testimonios que permitan esclarecer este homicidio en Las Heras.