Mendoza
Inseguridad vial

Hubo siete heridos en un choque frontal en Tupungato

Siete personas resultaron heridas este lunes por la noche en un accidente vial ocurrido en la Ruta 89, en Tupungato, cuando una camioneta Toyota Hilux y un Peugeot 505 chocaron de frente.

La noche  de Tupungato se vio sacudida este lunes por un choque frontal que dejó como saldo siete personas heridas. El siniestro ocurrió pasadas las 20, sobre la Ruta 89, en Cordón del Plata, cuando -por causas que aún se investigan- una Toyota Hilux se cruzó de carril e impactó contra un Peugeot 505.

Producto del violento impacto, el Peugeot comenzó a incendiarse en su parte delantera, aunque sus cinco ocupantes lograron salir antes de que las llamas se propagaran. Entre ellos viajaban un hombre de 29 años, una mujer y dos niños de 13 y 6 años.

Grave accidente en Tupungato entre una camioneta y un auto, el rodador menor se incendió/ Foto: Cuanta de X de Matías Pascualetti
Grave accidente en Tupungato entre una camioneta y un auto, el rodador menor se incendió/ Foto: Cuenta de X de Matías Pascualetti.

En la camioneta se trasladaba un joven de 20 años, que junto a los demás involucrados sufrió distintas lesiones y fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El hecho provocó un importante operativo en la zona, con intervención de policíasbomberos y personal médico. Según indicaron fuentes oficiales, el caso fue caratulado como averiguación por lesiones culposas.

El accidente se produjo frente a un control policial instalado sobre calle El Álamo, en una zona rural del departamento, lo que permitió una rápida asistencia a las víctimas.

