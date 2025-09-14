Noticias Mendoza

In fraganti: frustran delitos en Mendoza con vigilancia en tiempo real

La intervención inmediata del personal policial, coordinada con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), permitió frustrar ilícitos en Maipú y Guaymallén. Los responsables fueron detenidos y los elementos recuperados.

En las últimas horas, el Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) intervino en tiempo real y logró desarticular hechos delictivos en el Gran Mendoza. Como resultado, se logró la aprehensión de los responsables y la recuperación de los elementos sustraídos.

Robo de bicicleta frustrado en Maipú

El primer hecho se registró en calle Videla Correa, Maipú, donde las cámaras del CEO captaron a tres hombres que saltaron la medianera e ingresaron a un domicilio. Desde el patio trasero sustrajeron una bicicleta, que trasladaron por los techos hasta un descampado. De inmediato, se desplegaron unidades policiales al lugar, y detuvieron a los tres responsables, que quedaron a disposición de la Oficina Fiscal junto con la bicicleta recuperada.

Vehículo recuperado en Guaymallén

En otra intervención, el lector de patentes del CEO detectó un vehículo utilitario Volkswagen Caddy con pedido de secuestro por hurto agravado. El seguimiento del rodado mediante las cámaras, desde calle Sarmiento hasta Bandera de los Andes y Mitre, permitió que la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) interceptara el vehículo de manera segura. El conductor quedó a disposición del ayudante fiscal en turno.

