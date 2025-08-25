Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Hasta el momento sin víctimas

Incendios en Guaymallén: hubo tres casas y un descampado quemadas

Bomberos de distintos cuarteles y Defensa Civil trabajaron en dos focos simultáneos: uno en viviendas y otro en un descampado.

La noche de domingo se vio alterada en el departamento de Guaymallén por dos incendios que movilizaron a varias dotaciones de bomberos y personal de Defensa Civil. 

El primero de los focos se originó en la intersección de calle Maure y Mathus Hoyos, donde las llamas alcanzaron los techos de tres viviendas. 

Según informaron desde el operativo, además de los daños en los techos, una de las casas sufrió la afectación de su living comedor. En el lugar trabajaron Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Guaymallén y Defensa Civil municipal, logrando controlar el incendio y evitar su propagación. 

De manera casi simultánea, se reportó un segundo siniestro en un campo inculto ubicado en calle 2 de Mayo y Reconquista de Los Corralitos.

Allí continúa trabajando personal de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Guaymallén, con apoyo de Bomberos Voluntarios de Maipú, debido a la magnitud del terreno y la necesidad de refuerzos hídricos.

Hasta el momento no se reportaron heridos, aunque los daños materiales fueron significativos en las viviendas afectadas.

También puedes leer

Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Cuyo

El Gobierno de Mendoza toma medidas tras advertencias del SPJ de Cuyo

Karting

Exitosa quinta fecha del Campeonato de Karting IAME

Hasta el momento sin víctimas

Incendios en Guaymallén: hubo tres casas y un descampado quemadas

Primera Nacional

Cruzado en el Reducido: el punto le sirvió más a Maipú que a Los Andes

El ministro Caputo y el presidente Milei buscan que llegan más inversiones.

Incertidumbre en el mercado

Corrida bancaria: el fantasma de la corrupción golpea al Gobierno

Promoción económica

Mendoza ofrece financiamiento para emprendedores y cooperativas

Te puede interesar

Elecciones 2025

Emergencia en discapacidad: Ulpiano Suarez anunció medidas de apoyo

Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Cuyo

El Gobierno de Mendoza toma medidas tras advertencias del SPJ de Cuyo

Karting

Exitosa quinta fecha del Campeonato de Karting IAME

Hasta el momento sin víctimas

Incendios en Guaymallén: hubo tres casas y un descampado quemadas

Primera Nacional

Cruzado en el Reducido: el punto le sirvió más a Maipú que a Los Andes

El ministro Caputo y el presidente Milei buscan que llegan más inversiones.
Incertidumbre en el mercado

Corrida bancaria: el fantasma de la corrupción golpea al Gobierno

Promoción económica

Mendoza ofrece financiamiento para emprendedores y cooperativas

Fondos del Resarcimiento

Todo listo para el inicio de una obra de irrigación clave en un oasis de Mendoza

Invierno 2025

Así estará el estado del tiempo en Mendoza en la despedida de agosto

Corredor Bioceánico

El paso a Chile por Mendoza queda habilitado luego del último temporal

Hincha del Tomba

Hebe Casado opinó del polémico penal contra Independiente Rivadavia

Ciudad de Mendoza

Se dio cuenta que no estaba sola en casa y pudo salvarse a tiempo

Guaymallén

Escuchá tres adelantos de TREN: el power trío de Mendoza que sonará en el Le Parc

Conservación de especies

Captan la mayor migración libre de guanacos del mundo en Mendoza

San Rafael

Murió un joven luego de protagonizar un vuelco con su automóvil

Cuidados Paliativos

Desde el Notti respondieron a una denuncia de AMPROS por chicos con cáncer

Elecciones 2025

Pradines fulminó a Cornejo: “Pasó de Kirchner a Milei, es un capo”

Ciclismo de montaña

Mendoza recibe a los mejores exponentes del mountain bike nacional

Luego de días de viaje

Finalmente, el reactor de IMPSA llegó a Destilería de YPF de Luján de Cuyo

Estudiantes del departamento de General San Martín que ganaron la Copa Robótica Mendoza y que ahora irán a la final nacional.
Rumbo a la copa Argentina

Estudiantes de San Martín ganaron la Copa Robótica Mendoza