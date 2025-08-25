Bomberos de distintos cuarteles y Defensa Civil trabajaron en dos focos simultáneos: uno en viviendas y otro en un descampado.

La noche de domingo se vio alterada en el departamento de Guaymallén por dos incendios que movilizaron a varias dotaciones de bomberos y personal de Defensa Civil.

El primero de los focos se originó en la intersección de calle Maure y Mathus Hoyos, donde las llamas alcanzaron los techos de tres viviendas.

Según informaron desde el operativo, además de los daños en los techos, una de las casas sufrió la afectación de su living comedor. En el lugar trabajaron Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Guaymallén y Defensa Civil municipal, logrando controlar el incendio y evitar su propagación.

De manera casi simultánea, se reportó un segundo siniestro en un campo inculto ubicado en calle 2 de Mayo y Reconquista de Los Corralitos.

Allí continúa trabajando personal de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Guaymallén, con apoyo de Bomberos Voluntarios de Maipú, debido a la magnitud del terreno y la necesidad de refuerzos hídricos.

Hasta el momento no se reportaron heridos, aunque los daños materiales fueron significativos en las viviendas afectadas.