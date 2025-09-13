Se trata del encarpetado asfáltico de un kilómetro de la calle Bonano, que era de suelo natural y que ahora podrá integrarse a la comunicación con una importante ruta que es clave para la producción local.

Vialidad Mendoza comenzó con el encarpetado asfáltico de calle Bonano, en Chapanay, departamento de San Martín. Se trata de una vía de 1.000 metros que recorre el perímetro norte de la villa cabecera del distrito del mismo nombre, y resulta ser fundamental para la salida de la producción agrícola hacia la Ruta Provincial 41, conocida popularmente como carril Chimbas.

Hasta la semana pasada, la calle Bonano era de suelo natural, lo que se transformaba en un gran problema cada vez que había grandes lluvias porque se inundaba con hasta medio metro de agua, dejando aislada la salida agrícola de la zona y de los vecinos que viven sobre esta. Con el pavimentado, el impacto de las lluvias pasará a ser una anécdota del pasado.

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, recorrió la obra y señaló que “esta calle que estamos pavimentando es el enlace entre la Ruta Provincial 41 y calle Zalazar. La RP 41 o carril Chimbas descarga todo el tránsito que vincula de norte a sur al departamento de San Martín, mientras que Zalazar es la conexión vial para toda la zona agrícola de influencia de esta zona, desde donde sale la producción hacia la ruta”.

Romagnoli agregó que “una vez que concluyamos la carpeta asfáltica, se va a trabajar con las luminarias para llegar a la totalidad del recorrido. Luego vamos a peinar los laterales (las banquinas) y finalmente la demarcación vial, es decir, la pintura de los ejes laterales y central con sendas peatonales en los sectores donde haya cruces”.

Por su parte, el jefe de Zona Este de Vialidad Mendoza, Sergio Sanz, detalló: “Venimos trabajando desde hace varios días en calle Bonano, primero, para dejar en condiciones la base estructural que nos iba a permitir colocar la carpeta. Ahora venimos en ritmo con la pavimentación y entiendo que la semana que viene vamos a finalizar el asfaltado”.

El club deportivo que bregó por la obra

El Club Social Chapanay, ubicado sobre calle Bonano, es el centro de actividad más fuerte durante los fines de semanas en este pueblo del oasis Este de la provincia. Y fue desde esta institución donde comenzaron las gestiones para pavimentarla.

Roberto Tito Oviedo, presidente de la institución social y deportiva, destacó la importancia de la obra para el club y la comunidad de Chapanay: “El progreso en la zona rural es muy importante y la pavimentación de calle Bonano nos trae ese progreso que buscamos y que hemos conseguido gracias al aporte de la Dirección Provincial de Vialidad y de la Municipalidad de San Martín”.

“Imagínese -rememoró Oviedo- que esta calle era toda de tierra y con grandes lagunas cuando llovía, que impedían que pudieran transitar motos, vehículos…, nadie, ni caminando se podía pasar porque se acumulaba hasta medio metro de agua y quedábamos aislados”.

El dirigente señaló: “Nosotros somos beneficiados directos porque estamos sobre calle Bonano y porque al club viene mucha gente los fines de semana de otros distritos y departamentos por los partidos de la liga en los que participamos”.

Oviedo remarcó que “hace tiempo que es una calle transitada, por el paso del transporte con la producción y porque el club está participando en inferiores y mayores en la Liga Sanmartiniana, y el pavimento de calle Bonano viene a ser una gran solución para estos eventos”.