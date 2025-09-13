Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Obra pública

Iniciaron los trabajos de asfalto en un importante viaducto del Este de Mendoza

Se trata del encarpetado asfáltico de un kilómetro de la calle Bonano, que era de suelo natural y que ahora podrá integrarse a la comunicación con una importante ruta que es clave para la producción local.

Vialidad Mendoza comenzó con el encarpetado asfáltico de calle Bonano, en Chapanay, departamento de San Martín. Se trata de una vía de 1.000 metros que recorre el perímetro norte de la villa cabecera del distrito del mismo nombre, y resulta ser fundamental para la salida de la producción agrícola hacia la Ruta Provincial 41, conocida popularmente como carril Chimbas.

Hasta la semana pasada, la calle Bonano era de suelo natural, lo que se transformaba en un gran problema cada vez que había grandes lluvias porque se inundaba con hasta medio metro de agua, dejando aislada la salida agrícola de la zona y de los vecinos que viven sobre esta. Con el pavimentado, el impacto de las lluvias pasará a ser una anécdota del pasado.

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, recorrió la obra y señaló que “esta calle que estamos pavimentando es el enlace entre la Ruta Provincial 41 y calle Zalazar. La RP 41 o carril Chimbas descarga todo el tránsito que vincula de norte a sur al departamento de San Martín, mientras que Zalazar es la conexión vial para toda la zona agrícola de influencia de esta zona, desde donde sale la producción hacia la ruta”.

Romagnoli agregó que “una vez que concluyamos la carpeta asfáltica, se va a trabajar con las luminarias para llegar a la totalidad del recorrido. Luego vamos a peinar los laterales (las banquinas) y finalmente la demarcación vial, es decir, la pintura de los ejes laterales y central con sendas peatonales en los sectores donde haya cruces”.

Por su parte, el jefe de Zona Este de Vialidad Mendoza, Sergio Sanz, detalló: “Venimos trabajando desde hace varios días en calle Bonano, primero, para dejar en condiciones la base estructural que nos iba a permitir colocar la carpeta. Ahora venimos en ritmo con la pavimentación y entiendo que la semana que viene vamos a finalizar el asfaltado”.

El club deportivo que bregó por la obra

El Club Social Chapanay, ubicado sobre calle Bonano, es el centro de actividad más fuerte durante los fines de semanas en este pueblo del oasis Este de la provincia. Y fue desde esta institución donde comenzaron las gestiones para pavimentarla.

Roberto Tito Oviedo, presidente de la institución social y deportiva, destacó la importancia de la obra para el club y la comunidad de Chapanay: “El progreso en la zona rural es muy importante y la pavimentación de calle Bonano nos trae ese progreso que buscamos y que hemos conseguido gracias al aporte de la Dirección Provincial de Vialidad y de la Municipalidad de San Martín”.

“Imagínese -rememoró Oviedo- que esta calle era toda de tierra y con grandes lagunas cuando llovía, que impedían que pudieran transitar motos, vehículos…, nadie, ni caminando se podía pasar porque se acumulaba hasta medio metro de agua y quedábamos aislados”.

El dirigente señaló: “Nosotros somos beneficiados directos porque estamos sobre calle Bonano y porque al club viene mucha gente los fines de semana de otros distritos y departamentos por los partidos de la liga en los que participamos”.

Oviedo remarcó que “hace tiempo que es una calle transitada, por el paso del transporte con la producción y porque el club está participando en inferiores y mayores en la Liga Sanmartiniana, y el pavimento de calle Bonano viene a ser una gran solución para estos eventos”.

También puedes leer

Rugby Championship

Con presencia mendocina Los Pumas le ganaron con lo justo a Australia

Las Heras

Hallaron a un hombre muerto con un tiro en el pecho en un baldío

Costo de vida

La gente no come inflación, sí frutas y verduras, que aumentaron más del doble

Infraestructura y desarrollo

Las obras clave que se harán en Mendoza con Fondos del Resarcimiento

Obra pública

Iniciaron los trabajos de asfalto en un importante viaducto del Este de Mendoza

Estado del tiempo

Se espera un sábado caluroso en Mendoza y con viento Zonda

Te puede interesar

Siempre vigente

Iggy Pop, figura del punk rock, volvió a conquistar al público argentino

Rugby Championship

Con presencia mendocina Los Pumas le ganaron con lo justo a Australia

Las Heras

Hallaron a un hombre muerto con un tiro en el pecho en un baldío

Costo de vida

La gente no come inflación, sí frutas y verduras, que aumentaron más del doble

Infraestructura y desarrollo

Las obras clave que se harán en Mendoza con Fondos del Resarcimiento

Obra pública

Iniciaron los trabajos de asfalto en un importante viaducto del Este de Mendoza

Estado del tiempo

Se espera un sábado caluroso en Mendoza y con viento Zonda

Pasión y fuerza

Lionel Scaloni visitó Mendoza: a qué vino a la provincia cuyana

Discriminación en la escuela

Bullying en el secundario: admiten que desde la política, “hemos hecho poco y nada”

Elecciones 2025

Carolina Jacky sobre Luis Petri: “Al fin le habla a los mendocinos pero no da el debate”

Cuando fluye el magma

El riesgo para Mendoza de una posible erupción del volcán Planchón – Peteroa

Guaymallén

Detienen al presunto autor de un hombre que apareció icinerado

San Rafael

Contienen un incendio forestal en Los Parlamentos, en el sur de Mendoza

Elecciones 2025

Piden declarar a Luis Petri “persona no grata” en las universidades

Tensión en La Paz

Caso de la chica de 14 armada en la escuela: para Carolina Jacky “ha fallado el Estado”

Salud pública

Javier Milei también rechazó la Emergencia en el Garrahan

Articulará el ISCAMEN

Mendoza finalmente reglamentó la Ley de Cannabis Medicinal

Cinco horas de tensión

Esto sucederá con la chica de 14 que llevó un arma y disparó en la escuela

Cinco horas de tensión

Así fue el operativo por la chica de 14 con un arma en una escuela en La Paz

Privados de la libertad

Desactivan un posible motín en la unidad penitenciaria San Felipe