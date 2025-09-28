La candidata a diputada nacional por Mendoza, Carolina Jacky, especialista en violencia de género, responsabilizó a Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich y Luis Petri, por el triple femicidio en Florencio Varela, marcando que, “fue una consecuencia directa del abandono de la Agenda 2030”.

El brutal triple femicidio que conmocionó al país desde la localidad bonaerense de Florencio Varela, “es una consecuencia directa del abandono de la Agenda 2030 de parte del Gobierno del presidente Javier Milei, del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del ministro de Defensa, Luis Petri”, lanzó la candidata a diputada nacional, Carolina Jacky, Protectora Fuerza Política.

“El Presidente, por su negacionismo de la violencia hacia las mujeres y su desprecio por los derechos humanos. El ministro de Justicia, por el desmantelamiento desordenado de todas las políticas de prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. La ministra de Seguridad, por ser la responsable directa de combatir el narcotráfico en todo el territorio argentino”, publicó en sus redes sociales la abogada de Mendoza especialista en violencia de género.

Y añadió: “El Ministro de Defensa, por comprometer a las Fuerzas Armadas en una lucha que no es de su competencia, y que además ha demostrado ser ineficiente. Es corresponsable con la Ministra de Seguridad, que se pasean por el país haciendo campaña política en vez de cumplir con sus deberes de funcionarios públicos”.

“La Agenda 2023 está compuesta por 17 puntos clave como la pobreza, el hambre, la salud, sobre la educación inclusiva y de calidad. También lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas, reducir la desigualdad dentro y entre los países. Hacer que las ciudades sean inclusivas y sostenibles. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Esto es todo lo que abandonó Milei”, aseguró Jacky.

Según la abogada, “es un plan global adoptado en 2015 por las Naciones Unidas que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para lograr un futuro más justo para 2030. Busca poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, sin dejar a nadie atrás. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible cubren aspectos sociales, económicos y medioambientales, integrando el bienestar de las personas con el del planeta y requiriendo la participación de todos los países, empresas y la sociedad civil”.

Caso “Campo Algodonero” vs. México

Jacky recordó que, “el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de México por incumplir sus obligaciones internacionales de prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez, una zona con un contexto de avance del narcotráfico, es base para la protección de estos derechos”.

La Corte IDH responsabilizó al Estado de México, por “la falta de medidas de protección a las víctimas (dos de las cuales eran menores de edad). La falta de prevención de estos crímenes, a pesar de tener pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas”, explicó.

También por, “la falta de respuesta de las autoridades ante la desaparición. La falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. El abandono de las políticas de género y el incumplimiento de nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales hacen a los funcionarios de la foto gravemente responsables”.

“Lo ocurrido en Florencio Varela es solo una dura muestra de lo que sucede en Argentina cuando el foco está únicamente en el equilibrio fiscal y se desprecian los derechos y las garantías”, consideró la letrada mendocina.

Hizo foco en la responsabilidad del Presidente, “desde su discurso en Davos y su apoyo a la Fundación FARO, con el adoctrinamiento en discursos de odio y discriminación, solo alienta este tipo de hechos”.

“El seguimiento que otros funcionarios hacen a esta política de Estado inaugurada en Argentina nos llevará a ver más casos como los ocurridos en Florencio Varela”, sentenció.

Señaló que, “en Mendoza, incluso la Justicia se está apartando de la Ley 26.485 y se niega la perspectiva de género como herramienta para juzgar este tipo de hechos. Lo mismo sucede con los adultos mayores, personas con discapacidad y minorías. Cada día es más difícil litigar en estas materias en Mendoza, como supongo que debe estar pasando en toda la Argentina”.

“No tener déficit fiscal es muy bueno, pero no tener sensibilidad y empatía hacia las víctimas de violaciones a sus derechos humanos es criminal”, cerró.