Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Elecciones 2025

Jacky desafió a Petri: pide que explique en Mendoza su gestión en Defensa

La candidata a diputada nacional, Carolina Jacky, desafió abiertamente en las redes sociales al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, con el fin de que explique en Mendoza su gestión al frente de la cartera cuya obra social hoy observa un abultado déficit.

Carolina Jacky, candidata a diputada nacional por Mendoza, Protectora Fuerza Política, desafió al actual ministro de Defensa, Luis Petri, para que explique en Mendoza su gestión como parte del gabinete del presiente Javier Milei enfocada en el abultado déficit, “que superó los 200 mil millones de pesos en el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA)”.

La crítica de la abogada mendocina especializada en asuntos penales, previsionales y de violencia de género, se produjo en medio del escándalo que el Gobierno Nacional trató de controlar cuando se desató el sonado caso por las presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) marcando la postura de Petri de defender al Ejecutivo que preside Milei.

“Luis Petri, hoy salís de defender al gobierno nacional, acusado de graves hechos de corrupción y con una crisis económica que no puede controlar”, lanzó Jacky recordando que durante los primeros tramos de la gestión del mendocino hoy afiliado a La Libertad Avanza (LLA), “sonó muy fuerte la queja por los recortes en las prestaciones de IOSFA donde estuvieron incluidos los medicamentos oncológicos, que tuvo como consecuencia que esos afiliados atestasen los hospitales públicos con el objetivo de obtener los remedios”.

También recordó que, “no hace mucho te atreviste a comparar a Alfonsín con Milei. Tu mejor presidente hoy esta fugado a Estados Unidos mientras el país está en crisis y su hermana Karina implicada en casos de corrupción. Todavía tenés cara para defender a Milei y ponerlo sobre Alfonsín, no tenés cara”.

“Es hora que vengas a Mendoza a dar explicaciones de tu administración en el Ministerio de Defensa, hay mucho que explicar, porque tampoco pasarás a la historia como el mejor Ministro de Defensa”, espetó Jacky en su desafío para que Petri, quien encabeza la lista de diputados nacionales por la alianza Cambia Mendoza y LLA, explique en la provincia cuyana su proceder antes de ocupar un lugar en el Congreso de la Nación por lo que deberá dejar su cargo en Defensa.

También puedes leer

Colapso cloacal

Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria en Los Corralitos

Seguridad digital

Mendoza cuenta con uno de los laboratorios forenses más completos del país

Tras golear a Venezuela

Lionel Messi puso en duda su participación en el Mundial 2026

Eliminatorias Mundial 2026

Con una actuación brillante de Messi la Selección goleó a Venezuela

Congreso de la Nación

Rechazo al veto de discapacidad: así votaron los senadores por Mendoza

Congreso de la Nación

El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de Discapacidad

Te puede interesar

Elecciones 2025

Jacky desafió a Petri: pide que explique en Mendoza su gestión en Defensa

Colapso cloacal

Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria en Los Corralitos

Seguridad digital

Mendoza cuenta con uno de los laboratorios forenses más completos del país

Tras golear a Venezuela

Lionel Messi puso en duda su participación en el Mundial 2026

Eliminatorias Mundial 2026

Con una actuación brillante de Messi la Selección goleó a Venezuela

Congreso de la Nación

Rechazo al veto de discapacidad: así votaron los senadores por Mendoza

Congreso de la Nación

El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de Discapacidad

Hockey sobre patines

Petroleros sigue de racha y asciende en la tabla del Clausura 2025

Adiós al papel

Millonaria inversión en Mendoza para digitalizar el sistema de Salud

Golpe al narcotráfico

Cayó “El Cebolla” y su banda en barrios de la Ciudad de Mendoza

De quién se trata

Ventilan el nombre del “random” que habría estado con Gimena Accardi

Llaman a paritarias

Ruidosa protesta en el Gobierno de Mendoza por reclamos salariales

Guaymallén

En una familia policial: un chico jugaba con un arma y se hirió una pierna

Copa Argentina

Tigre e Independiente Rivadavia van por un lugar en las semifinales

Elecciones 2025

Javier Milei inició su viaje a EEUU en medio “de injurias y operetas”

Liga Mendocina

Violencia en Mendoza: le sacaron tarjeta roja y terminó siendo una furia

Enfrentada a Milei

De Mendoza, Lourdes Arrieta profundiza su oposición a Javier Milei

Godoy Cruz

Padres de un colegio en mal estado piden a Cornejo que se repare

Gobieno Nacional

Marcha atrás con la transformación del INV, INTA y Vialidad Nacional

Se despide de Mendoza

El llanto de la mendocina Clara Ceschin al hablar de su futuro