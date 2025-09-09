Noticias Mendoza

Mendoza
Elecciones 2025

Jacky vuelve a invitar a Petri a un debate en Mendoza para que explique su gestión

La candidata a diputada nacional, Carolina Jacky, volvió a invitar públicamente al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, con el fin de que explique en Mendoza su gestión al frente de la cartera cuya obra social hoy observa un abultado déficit.

Carolina Jacky, candidata a diputada nacional por Mendoza, Protectora Fuerza Política, volvió a invitar al actual ministro de Defensa, Luis Petri, para que explique en Mendoza su gestión como parte del gabinete del presiente Javier Milei enfocada en el abultado déficit, “que superó los 200 mil millones de pesos en el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA)”.

La primera invitación fue hecha pública la semana pasada cuando en sus redes sociales Jacky le planteó el desafío al también candidato a diputado nacional por Mendoza dentro de la actual alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, LLA. Para dicha candidatura, Petri debió desafiliarse a la Unión Cívica Radical, UCR, y de esa manera poder firmar su afiliación a LLA.

El compromiso con la república y los necesarios actos

“Hoy sos La Libertad Avanza. Hoy tenés que dar explicaciones. Hoy les tendrías que permitir a todos presenciar un debate. Hoy es necesario confrontar ideas, programas y hablar sobre el futuro. El pueblo de Mendoza necesita explicaciones. ¿Es posible que ofrezcas la posibilidad de un debate público? Está en vos. Nada más que en vos, Luis Petri. Espero que tu compromiso con la democracia, con la república se demuestre con tus actos”, expresó en su segunda invitación Jacky en un video publicado en YouTube.

La primera crítica de la abogada mendocina especializada en asuntos penales, previsionales y de violencia de género, se produjo en medio del escándalo que el Gobierno Nacional trató de controlar cuando se desató el sonado caso por las presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) marcando la postura de Petri de defender al Ejecutivo que preside Milei.

“Luis Petri, hoy salís de defender al gobierno nacional, acusado de graves hechos de corrupción y con una crisis económica que no puede controlar”, lanzó Jacky recordando que durante los primeros tramos de la gestión del mendocino hoy afiliado a La Libertad Avanza (LLA), “sonó muy fuerte la queja por los recortes en las prestaciones de IOSFA donde estuvieron incluidos los medicamentos oncológicos, que tuvo como consecuencia que esos afiliados atestasen los hospitales públicos con el objetivo de obtener los remedios”.

También recordó que, “no hace mucho te atreviste a comparar a Alfonsín con Milei. Tu mejor presidente hoy esta fugado a Estados Unidos mientras el país está en crisis y su hermana Karina implicada en casos de corrupción. Todavía tenés cara para defender a Milei y ponerlo sobre Alfonsín, no tenés cara”.

“Es hora que vengas a Mendoza a dar explicaciones de tu administración en el Ministerio de Defensa, hay mucho que explicar, porque tampoco pasarás a la historia como el mejor Ministro de Defensa”, espetó Jacky en su desafío para que Petri, quien encabeza la lista de diputados nacionales por la alianza Cambia Mendoza y LLA, explique en la provincia cuyana su proceder antes de ocupar un lugar en el Congreso de la Nación por lo que deberá dejar su cargo en Defensa.

