La esposa del exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, sigue siendo uno de los tópicos de discusión política en Mendoza luego de que asumiera a su banca de diputada provincial. Ahora, un excompañero de trabajo de Ortiz criticó duramente a la mujer que azuzó a la militancia que la acompañó al acto de asunción y que insultó a uno de quienes solicitó su desafuero legislativo: Emanuel Fugazzotto.

Janina Ortiz recibió la dura crítica de un exfuncionario de Las Heras luego de que asumiera y con su militancia protagonizara un aparatoso y desagradable espectáculo en la puerta de la Legislatura de Mendoza: “Pido disculpas públicas a los vecinos, a los políticos y a los periodistas y a todo el mundo que alguna vez me escuchó o leyó defendiendo esta mujer. En un par de semanas me demostró lo que es. Es todo lo que la política NO necesita”.

Este fue el posteo en su cuenta de X de Martín Bustos, el secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Las Heras que renunció a su cargo y que el intendente rechazó.

El funcionario que rompió con Daniel Orozco, se refirió a un video que realizó Mendoza Post el jueves en la puerta de la Legislatura, el día que Janina Ortiz juró como diputada por el Primer Distrito Electoral en medio de causas judiciales en su contra y los pedidos de desafuero.

Bustos replica el video donde un grupo de militantes, presuntamente de Las Heras, llegó a la Legislatura para acompañar a Ortiz, con bombos, redoblantes, trompetas, banderas y hasta bengalas. También hubo carteles de apoyo a la esposa de Orozco y varios de los presentes concurrieron con niños.

Luego de la sesión, al salir de la Legislatura Janina Ortiz habló ante la gente que llevó desde Las Heras, y que anteriormente habían cantado contra Cornejo: “Es para vos, es para vos, Cornejo…”.

Y, en medio del discurso de la esposa de Orozco, sus seguidores divisaron a Emanuel Fugazzotto, el diputado del Partido Verde que pidió que Ortiz no asuma. Apenas fue observado por la militancia de Janina Ortiz comenzaron a insultarlo a viva voz en la misma puerta de la Legislatura de Mendoza.