Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Elecciones 2025

Javier Milei inició su viaje a EEUU en medio “de injurias y operetas”

El Presidente mantendrá una agenda cargada de reuniones políticas, empresariales y de divulgación científica en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, a días de una elección clave en la provincia de Buenos Aires y en medio del escándalo por el caso Diego Spagnuolo.

El presidente Javier Milei inició este miércoles por la noche su viaje oficial a Estados Unidos, donde mantendrá una agenda cargada de reuniones políticas, empresariales y de divulgación científica en la ciudad de Los Ángeles. Lo hizo en medio del escándalo por el caso de Diego Spagnuolo y la filtración de los audios de su hermana Karina Milei.

Ayer el presidente Javier Milei rechazó en Moreno, provincia de Buenos Aires, las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”, defendió a su hermana, Karina, y afirmó que La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo está en “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

Ver mas Terminales Oftalmológicas

Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada”, dijo y señaló que “lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión”.

El mandatario partió a las 23 en un vuelo especial con destino a la costa oeste norteamericana, con una escala técnica prevista en Lima. Su arribo a Los Ángeles está programado para este jueves a las 13 (hora argentina), tras lo cual se trasladará a su lugar de alojamiento.

Según la agenda oficial, a las 17.30 Milei compartirá un almuerzo con la astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20.30, se reunirá con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken.

A las 21.15, el jefe de Estado, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, mantendrá un encuentro con un grupo de líderes empresariales y de inversión.

La jornada continuará con una reunión a las 23 con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y media hora más tarde con el empresario Andy Kleinman.

El viernes 5, a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Argentina, con llegada prevista al aeropuerto de Ezeiza el sábado 6 a las 4 de la madrugada.

También puedes leer

Hockey sobre patines

Petroleros sigue de racha y asciende en la tabla del Clausura 2025

Adiós al papel

Millonaria inversión en Mendoza para digitalizar el sistema de Salud

Golpe al narcotráfico

Cayó “El Cebolla” y su banda en barrios de la Ciudad de Mendoza

De quién se trata

Ventilan el nombre del “random” que habría estado con Gimena Accardi

Llaman a paritarias

Ruidosa protesta en el Gobierno de Mendoza por reclamos salariales

Guaymallén

En una familia policial: un chico jugaba con un arma y se hirió una pierna

Te puede interesar

Congreso de la Nación

El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de Discapacidad

Hockey sobre patines

Petroleros sigue de racha y asciende en la tabla del Clausura 2025

Adiós al papel

Millonaria inversión en Mendoza para digitalizar el sistema de Salud

Golpe al narcotráfico

Cayó “El Cebolla” y su banda en barrios de la Ciudad de Mendoza

De quién se trata

Ventilan el nombre del “random” que habría estado con Gimena Accardi

Llaman a paritarias

Ruidosa protesta en el Gobierno de Mendoza por reclamos salariales

Guaymallén

En una familia policial: un chico jugaba con un arma y se hirió una pierna

Copa Argentina

Tigre e Independiente Rivadavia van por un lugar en las semifinales

Elecciones 2025

Javier Milei inició su viaje a EEUU en medio “de injurias y operetas”

Liga Mendocina

Violencia en Mendoza: le sacaron tarjeta roja y terminó siendo una furia

Enfrentada a Milei

De Mendoza, Lourdes Arrieta profundiza su oposición a Javier Milei

Godoy Cruz

Padres de un colegio en mal estado piden a Cornejo que se repare

Gobieno Nacional

Marcha atrás con la transformación del INV, INTA y Vialidad Nacional

Se despide de Mendoza

El llanto de la mendocina Clara Ceschin al hablar de su futuro

Cámara de Diputados

OSEP y Salud en la mira por contratos con la Droguería Suizo Argentina

Torneo Regional Amateur

El ascenso en Mendoza: Pozo ya es DT de FADEP y Dobrik de Pacífico

Elecciones 2025

La candidata libertaria de Mendoza explicó por qué “besó a Hitler”

Lavalle

Una mujer murió tras ser atropellada por una camioneta

Guaymallén

Una mujer fue asesinada en Mendoza y detuvieron a su expareja

Nuevo caudalímetro

El masivo corte de agua en el Gran Mendoza tiene nueva fecha