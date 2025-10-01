Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Elecciones 2025

Javier Milei obligó a José Luis Espert a ir a dar explicaciones a la tele

Se lo exigió luego de una reunión para frenar la crisis. El primer candidato admitiría la transferencia del supuesto narco Fred Machado.

El gobierno de Javier Milei obligó a José Luis Espert a ir a dar explicaciones a la televisión en la noche de este miércoles para tratar de frenar el escándalo del financiamiento narco que dinamitó la campaña electoral de La Libertad Avanza.

Espert ahora confirmaría la transacción que había tildado hasta ahora de “operación kuka”, pero diría que no sabía que Fred Machado estaba sospechado de narco cuando le hizo la transferencia. De este modo aceptaría que cualquiera le podía hacer transferencias y que no sabía quién le hacía aportes de campaña.

La explicación que daría Espert al admitir la transferencia chocaría con sus primeras declaraciones al respecto, cuando dijo que era víctima de una operación como la que sufrió Enrique Olivera, cuando tres días antes de las elecciones de 2005 lo acusaron de tener cuentas en el exterior.

Las explicaciones se las venía pidiendo Sebastián Pareja, el jefe de campaña bonaerense, además de sus compañeros de lista y Pilar Ramírez, la jefe de la campaña nacional de los libertarios.

Espert se venía haciendo el distraído y les decía que ya iría a algún canal en los próximos días. Pero tras una reunión de este miércoles le exigieron que lo haga este mismo miércoles. Patricia Bullrich fue la más brutal: “No podemos aceptar personas aliadas al narco”, dijo a radio La Red.

Es tan inconsistente manejo de los fondos de Espert, que la Justicia rechazó el balance de su campaña presidencial en 2019, cuando se presentó con el frente Unite. Luego de esa campaña Espert aumentó su patrimonio en más de 230 millones de pesos en solo dos ejercicios fiscales, pasando de $29.489.019 en 2022 a $261.965.406 en 2024. Se trata de un aumento patrimonial del 789%, que se reflejó en la compra de un BMW y la compra de una mansión en San Isidro.

El diputado que está a cargo de la aprobación del Presupuesto no puede explicar su propio incremento patrimonial y enchastró la campaña del gobierno en la provincia. El martes, en su visita a Olavarría, se cruzó con cinco periodistas locales que le preguntaron por sus vínculos con Fred Machado.

Por eso Pareja le dijo que así sería imposible hacer campaña si no daba explicaciones concretas. Espert se defendía diciendo que el escándalo iba a pasar y usó como ejemplo el caso de Cristian Ritondo y sus departamentos. “Eso pasó”, dijo Espert para evitar dar la cara y le dijeron que no sólo que no pasó, sino que es el primer candidato del gobierno en el distrito más importante. 

También puedes leer

Hockey sobre Patines

Barcelona goleó a Andes Talleres en el Mundial de Clubes

Ejes centrales

El Presupuesto 2026 que envió Cornejo a la Legislatura en detalle

Guangdong

Video viral: captan la increíble formación de varias mangas marinas azotan Zhanjiang, China

Guaymallén

Juan Giménez y Liliana Bodoc, los homenajes del sexto día en la Feria del Libro

Elecciones 2025

Adorni: “Si la Justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará”

Guaymallén

Investigan el macabro asesinato de Franco Aracena en el Barrio Unimev

Te puede interesar

Elecciones 2025

Javier Milei obligó a José Luis Espert a ir a dar explicaciones a la tele

Hockey sobre Patines

Barcelona goleó a Andes Talleres en el Mundial de Clubes

Ejes centrales

El Presupuesto 2026 que envió Cornejo a la Legislatura en detalle

Guangdong

Video viral: captan la increíble formación de varias mangas marinas azotan Zhanjiang, China

Guaymallén

Juan Giménez y Liliana Bodoc, los homenajes del sexto día en la Feria del Libro

Elecciones 2025

Adorni: “Si la Justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará”

Guaymallén

Investigan el macabro asesinato de Franco Aracena en el Barrio Unimev

Guaymallén

Así será el nuevo edificio del Hospital Pediátrico Humberto Notti

Inseguridad en el Este

Una guerra de bandas pone en jaque el Norte del departamento de San Martín

Lema Contenidos

Miércoles 1 OCT: Obligados por el Jefe, desde San Martín

Crisis Económica

Riesgo País: la Argentina volvió a superar los 1.200 puntos

Ruta 40

Cuándo estará arreglado el socavón sobre el Acceso Sur

Guaymallén

Hallan a un hombre asesinado, maniatado y amordazado en su casa

Godoy Cruz

Se inauguraron las nuevas canchas en el Parque Deportivo San Vicente

Elecciones 2025

En Mendoza estalló el peronismo por la reforma laboral: “Un retroceso”

Elecciones 2025

Qué son las elecciones legislativas en Argentina para los partidos políticos

Crisis económica

El Comedor Horneritos deberá reducir las raciones de comida que entrega

Ruta 7

Cuatro heridos tras un choque frontal entre un camión y un auto

Atlántico Sur

El decreto que autoriza ejercicios militares de Argentina con EE.UU. y Chile

Elecciones 2025

Para Milei las denuncias contra Espert son “un chimento de peluquería”