Argentina
Elecciones 2025

Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para respaldar a sus candidatos

El presidente Javier Milei tiene previsto reunirse al mediodía a solas con el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio.

El presidente Javier Milei mantendrá la estrategia de protagonizar la campaña electoral y viajará este sábado a Entre Ríos y Santa Fe para apoyar las listas de La Libertad Avanza (LLA) que competirán en los comicios del próximo 26 de octubre. La visita se concretará en medio de las tensiones generadas por el escándalo que involucra a José Luis Espert con un supuesto financiamiento narco.

Según fuentes oficiales, el mandatario llegará en primer lugar a Paraná. Allí, tendrá una reunión a solas con el gobernador Rogelio Frigerio en un hotel de la zona de la costanera. La foto con el dirigente del PRO será importante debido a la necesidad del Presidente de revincularse con los gobernadores, tras un pedido de Estados Unidos luego del respaldo financiero del Tesoro a la Argentina.

Luego de las actividades del mediodía, Milei partirá hacia Santa Fe. Una vez que concluyan sus recorridas en ese distrito, el Presidente regresará a Paraná, donde se realizará una convocatoria a militantes y simpatizantes libertarios en la costanera. La cita será en un punto estratégico, con la intención de que el mandatario “vuelva a la esencia de 2023, mostrándose como uno más, que salude y esté cercano a la gente”, según explicaron fuentes de la organización.

En Entre Ríos, los libertarios conformaron una alianza con el espacio del gobernador, Juntos por Entre Ríos. En el armado de listas, LLA se quedó con los dos cargos expectantes al Senado, que serán para Joaquín Benegas Lynch y la empresaria Romina Almeida. El partido oficialista también encabezará la lista de Diputados con Andrés Laumann.

Santa Fe

En Santa Fe, el panorama será distinto. No se concretó un acuerdo electoral entre LLA y el gobernador Maximiliano Pullaro, por lo que el partido violeta irá con candidatos propios. El primer candidato libertario será Agustín Pellegrini.

El viaje de Milei ocurrirá luego de una semana de tensiones e incertidumbre en el plano político y económico, que culminó con un firme respaldo a la candidatura de Espert, cuestionado por sospechas de vínculos con el narcotráfico. El propio Espert publicó en sus redes sociales: “No me bajó nada”, un mensaje que fue replicado por el Presidente.

Además, el mandatario enfrentó la inestabilidad en el precio del dólar, que recién se estabilizó el jueves. Ante esta situación, las autoridades endurecieron los controles sobre el sistema de compra y venta de la divisa en plataformas digitales, bancos y agencias habilitadas.

