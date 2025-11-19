Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Símbolo en la Ruta

Restauran la histórica “banana de Beltrán” en Mendoza: qué pasó, quién la recupera

El monumento clásico del Acceso Este, conocido popularmente como “La Banana”, inició su puesta en valor tras una cruzada comunitaria impulsada por Turismo Lichi.

Durante la mañana de este miércoles comenzó oficialmente la restauración de la famosa “banana de la Ruta 7”, el monumento que durante más de cuarenta años marcó el camino en Fray Luis Beltrán (Maipú) y se convirtió en un verdadero guiño visual para mendocinos y turistas.

¿Quién está restaurando la banana de Beltrán?

La restauración fue impulsada y coordinada por Lisandro “Lichi” Carrasco, creador de Turismo Lichi.
Su video viral mostró el mal estado del monumento y despertó una ola de nostalgia que motivó a cientos de mendocinos a apoyar la recuperación.

¿Por qué se decidió restaurarla?

  • La estructura estaba despintada y con daños visibles.
  • Es un ícono cultural del Este mendocino.
  • Fue un punto de referencia para viajeros durante décadas.
  • El video viral generó miles de comentarios recordando viajes, paradas familiares y vivencias asociadas al monumento.

¿Cómo se está llevando adelante la restauración?

La puesta en valor se organizó como una acción comunitaria:

  • Participan pintores, voluntarios y vecinos.
  • Empresas donaron pintura, materiales y un elevador para trabajar sobre la estructura de 15 metros.
  • Las tareas incluyen limpieza, lijado, reparación y pintura.
  • El avance se transmite en vivo en @turismolichi.

Historia y dato curioso de la banana de Beltrán

La escultura pertenece a la antigua “Feria de la Banana”, un local tradicional de productos regionales del Este mendocino.
Dato llamativo: originalmente iba a ser un gran huevo, pero el diseño se descartó por su tamaño. La familia eligió representar su segundo producto más vendido: la banana.

¿Por qué es un monumento tan querido?

La banana es parte del paisaje emocional de Mendoza:

  • Señalaba la entrada al distrito y el tramo final hacia casa.
  • Era referencia obligada en viajes a San Martín y al Este.
  • Se transformó en un hito visual que marcó generaciones.

¿Qué otras restauraciones se están realizando?

La recuperación de la banana se suma a la puesta en valor del monumento del ñandú. Turismo Lichi prepara una agenda de nuevos rescates de símbolos populares que forman parte de la identidad mendocina.

También puedes leer

Símbolo en la Ruta

Restauran la histórica “banana de Beltrán” en Mendoza: qué pasó, quién la recupera

Taser en la mira

Un operativo polcial “de película” en San Rafael reavivó un inesperado debate

Guaymallén

Nueva denuncia y graves acusaciones en el caso de la niña de 9 años

San Rafael

Riña fatal: un hombre murió y detuvieron a dos sospechosos

Primera Nacional

Imanol González: “Gimnasia va a estar a la altura de Primera”

San Martín

Investigan el fallecimiento de otra agente policial en el Este: sería al tercero

Te puede interesar

Nueva norma

Multarán a los padres de menores que cometan bullying: qué dice la ley y cómo funcionará

Símbolo en la Ruta

Restauran la histórica “banana de Beltrán” en Mendoza: qué pasó, quién la recupera

Taser en la mira

Un operativo polcial “de película” en San Rafael reavivó un inesperado debate

Guaymallén

Nueva denuncia y graves acusaciones en el caso de la niña de 9 años

San Rafael

Riña fatal: un hombre murió y detuvieron a dos sospechosos

Primera Nacional

Imanol González: “Gimnasia va a estar a la altura de Primera”

San Martín

Investigan el fallecimiento de otra agente policial en el Este: sería al tercero

Guaymallén

Crece la tensión por la denuncia de abuso en la Escuela Abraham Lemos

Empleado y empleador

Sturzenegger detalló los tres ejes de la reforma laboral

Guaymallén

Suspenden una obra por denuncia de abuso infantil en una escuela

El médico Pablo Atchabahian, que fue director de la clínica Santa Clara en Mendoza, es el primer detenido de la causa ANDIS.
Esquema de coimas

Cayó en Mendoza el primer detenido por la causa ANDIS: arrestan a un médico

Impacto millonario

Causa Fecovita: cuáles serían las cooperativas más afectadas en Mendoza

Los Corralitos

Denuncian abuso en la escuela Abraham Lemos: preocupación de las familias

Las Heras

Desbaratan carrera ilegal de galgos en Los Algarrobos: varios detenidos

Ciudad de Mendoza

Peatonal del Vino 2025: Miranda brilló ante más de 110 mil personas

Barrio UNIMEV

TREN vuelve a los escenarios: el power trío mendocino tocará en Sumística

Campaña turística

Mendoza revoluciona el turismo argentino: lanza alojamientos imbatibles

Freno a los bancos

Determinan que es ilegal ejecutar deudas de tarjeta de crédito

Semana del prematuro

Mendoza tendrá cinco días de actividades gratuitas que pueden salvar vidas

Acuerdo histórico

Puente Andino: Mendoza será sede del nuevo Hub Financiero de Minería y Energía