El monumento clásico del Acceso Este, conocido popularmente como “La Banana”, inició su puesta en valor tras una cruzada comunitaria impulsada por Turismo Lichi.

Durante la mañana de este miércoles comenzó oficialmente la restauración de la famosa “banana de la Ruta 7”, el monumento que durante más de cuarenta años marcó el camino en Fray Luis Beltrán (Maipú) y se convirtió en un verdadero guiño visual para mendocinos y turistas.

¿Quién está restaurando la banana de Beltrán?

La restauración fue impulsada y coordinada por Lisandro “Lichi” Carrasco, creador de Turismo Lichi.

Su video viral mostró el mal estado del monumento y despertó una ola de nostalgia que motivó a cientos de mendocinos a apoyar la recuperación.

¿Por qué se decidió restaurarla?

La estructura estaba despintada y con daños visibles.

Es un ícono cultural del Este mendocino.

Fue un punto de referencia para viajeros durante décadas.

El video viral generó miles de comentarios recordando viajes, paradas familiares y vivencias asociadas al monumento.

¿Cómo se está llevando adelante la restauración?

La puesta en valor se organizó como una acción comunitaria:

Participan pintores, voluntarios y vecinos.

Empresas donaron pintura, materiales y un elevador para trabajar sobre la estructura de 15 metros.

Las tareas incluyen limpieza, lijado, reparación y pintura.

El avance se transmite en vivo en @turismolichi.

Historia y dato curioso de la banana de Beltrán

La escultura pertenece a la antigua “Feria de la Banana”, un local tradicional de productos regionales del Este mendocino.

Dato llamativo: originalmente iba a ser un gran huevo, pero el diseño se descartó por su tamaño. La familia eligió representar su segundo producto más vendido: la banana.

¿Por qué es un monumento tan querido?

La banana es parte del paisaje emocional de Mendoza:

Señalaba la entrada al distrito y el tramo final hacia casa.

Era referencia obligada en viajes a San Martín y al Este.

Se transformó en un hito visual que marcó generaciones.

¿Qué otras restauraciones se están realizando?

La recuperación de la banana se suma a la puesta en valor del monumento del ñandú. Turismo Lichi prepara una agenda de nuevos rescates de símbolos populares que forman parte de la identidad mendocina.