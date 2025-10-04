Durante la intervención, los efectivos incautaron armas y un piche -quirquincho- muerto. Tres hombres fueron aprehendidos y puestos a disposición del organismo fiscal.

En una nueva intervención, la Policía Rural frustró una maniobra de caza furtiva en la zona de Costa de Araujo, Lavalle. Como resultado, secuestró armas y un piche muerto.

El hecho ocurrió cuando el personal de la delegación fue alertado sobre la presencia de un rastrojero doble cabina en un campo colindante al Puesto El Nogal, estacionado y sin ocupantes, en actitud sospechosa.

Al desplazarse, los efectivos inspeccionaron los alrededores y detectaron huellas que delataban la presencia de al menos tres personas. Pasadas unas horas, los sospechosos regresaron al lugar portando un rifle calibre 22 con ocho cartuchos, una carabina calibre 16 con tres proyectiles y el piche muerto, que no había sido desviscerado. Rápidamente fueron aprehendidos y los elementos secuestrados. Todos fueron trasladados a la Comisaría 63 y puestos a disposición del organismo fiscal correspondiente.