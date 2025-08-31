Noticias Mendoza

Mendoza
Corte total de la Ruta 7 por intensas lluvias y nieve en Mendoza. (
Tormenta de Santa Rosa

La Ruta 7 quedó completamente cortada por lluvias y nieve en Mendoza

Autoridades fronterizas de Argentina y Chile informaron temprano hoy domingo que el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos.

La tormenta de Santa Rosa golpea fuerte en Mendoza y obligó al corte total de la Ruta Nacional 7 desde la ciudad capital hasta Uspallata. Las intensas lluvias, nevadas y bancos de niebla complican la circulación y Vialidad Nacional dispuso la interrupción preventiva para evitar accidentes.

Las condiciones actuales en alta montaña son muy adversas”, confirmó el referente de Vialidad Nacional en Mendoza, Fabián Aguilera. En el tramo entre Potrerillos y Mendoza se registran fuertes precipitaciones, mientras que en la zona de Potrerillos a Uspallata las nevadas se volvieron incesantes.

Los principales cortes afectan:

  • Ruta 7 y Provincial 84, en la salida desde Potrerillos hacia Mendoza.
  • Ruta 7 y Provincial 82, a la altura de Blanco Encalada.
  • Ruta 7, km 1143, en inmediaciones del Cementerio de Uspallata.

Equipos de Vialidad Nacional y Provincial, junto con la Policía de Mendoza, trabajan en el lugar y realizan evacuaciones preventivas de vehículos que quedaron varados.

El pronóstico indica para este domingo un panorama “mayormente nublado con descenso de la temperatura”: mínima de 6°C y máxima de 12°C, con lluvias durante la mañana y nevadas en la cordillera. En el centro-sur provincial también se esperan vientos intensos, mientras que en el norte la principal preocupación es la abundante caída de agua.

De acuerdo a las autoridades fronterizas, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos, al igual que el Paso Pehuenche, que seguirá inhabilitado hasta nuevo aviso.

