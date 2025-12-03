Noticias Mendoza

Congreso de la Nación

La UCR se reordena: Verasay asume el bloque y Cornejo suma poder nacional

La mendocina Pamela Verasay fue designada presidenta del bloque radical en Diputados y su nuevo papel refuerza la influencia nacional del gobernador Alfredo Cornejo dentro de la UCR.

La diputada mendocina Pamela Verasay, recientemente reelecta, fue confirmada al frente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, espacio que reúne a seis legisladores de Mendoza, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. La decisión no solo consolida su liderazgo interno, sino que también potencia el peso político del gobernador Alfredo Cornejo en el armado nacional del radicalismo.

¿Qué implica su designación en el bloque radical?

Verasay presidirá el bloque integrado por Darío Schneider (Entre Ríos), Guillermo Agüero (Chaco), Gerardo Cipolini (Chaco), Diógenes González (Corrientes) y el mendocino Lisandro Nieri. Su llegada a la conducción se interpreta como un movimiento clave para fortalecer la estructura cornejista en el Congreso.

¿Cómo queda la relación interna dentro de la UCR?

La conducción partidaria sigue en manos de Martín Lousteau, hoy enrolado en el bloque Provincias Unidas, una situación que genera tensiones. “Lo loco es que el presidente de la UCR hoy no está en el bloque del partido que preside”, señalaron fuentes legislativas ante este reordenamiento interno.

¿Qué diferencia hay con el resto de los diputados radicales?

Mientras Verasay lidera el bloque tradicional de la UCR, la mayoría de los legisladores radicales -incluido Lousteau- integra Provincias Unidas, sector que mantiene una postura más dura frente al gobierno de Javier Milei.

