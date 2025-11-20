Noticias Mendoza

Las mejores bodegas del mundo: Mendoza lidera el ranking Forbes 2025

Forbes destacó a 17 bodegas argentinas entre las 50 mejores del mundo, y 15 de ellas son mendocinas, reforzando la relevancia global de la vitivinicultura de la provincia de Mendoza.

Mendoza se consolida como epicentro de la vitivinicultura mundial: en el último ranking de Forbes sobre las 50 mejores bodegas, 15 de las 17 argentinas que figuran son de la provincia. El estudio de Virgin Wines, en el que se basó la revista, valoró aspectos como sostenibilidad, responsabilidad social, relevancia histórica, innovación y participación del consumidor.

¿Cuáles son las bodegas mendocinas destacadas en el ranking Forbes?

En el Top 10 mundial figuran Trapiche (4), Lagarde (5), Terrazas de Los Andes (7) y Luigi Bosca (10). Otras bodegas argentinas presentes incluyen Colomé (Salta) y Viñas Patagónicas (Río Negro).

¿Qué criterios se utilizaron para evaluar las bodegas?

Forbes y Virgin Wines ponderaron la sostenibilidad, responsabilidad social, innovación, participación del consumidor y la relevancia histórica de cada establecimiento.

¿Qué posición ocupa Argentina y Sudamérica en el ranking?

Argentina lidera en cantidad de bodegas incluidas, con 17 presencias. Sudamérica también suma bodegas de Chile y Uruguay, mostrando la fortaleza regional en vitivinicultura.

¿Cómo quedó conformado el ranking completo de las 50 mejores bodegas del mundo?

  1. Santa Rita Winery (Chile)
  2. Penfolds Magill Estate (Australia)
  3. Bodega Marqués de Murrieta (España)
  4. Trapiche Winery (Argentina)
  5. Bodega Lagarde (Argentina)
  6. Quinta da Aveleda (Portugal)
  7. Terrazas de los Andes (Argentina)
  8. González Byass (España)
  9. M. Chapoutier (Francia)
  10. Luigi Bosca (Argentina)
  11. Viña Santa Carolina (Chile)
  12. Brown Brothers (Australia)
  13. Doña Paula (Argentina)
  14. Viu Manent Winery (Chile)
  15. Bodega Colomé (Argentina)
  16. Weingut Dr. Loosen (Alemania)
  17. Château Smith Haut Lafitte (Francia)
  18. Fattoria La Vialla (Italia)
  19. Domaine Drouhin (Estados Unidos)
  20. Huarpe Riglos Family Wines (Argentina)
  21. Bodegas Bianchi (Argentina)
  22. Trivento (Argentina)
  23. Finca Sophenia (Argentina)
  24. D’Arenberg (Australia)
  25. Domäne Wachau (Austria)
  26. Fitapreta (Portugal)
  27. Maison Mirabeau (Francia)
  28. Susana Balbo Wines (Argentina)
  29. Gusbourne (Inglaterra)
  30. Zuccardi Valle de Uco (Argentina)
  31. Quinta do Bomfim (Portugal)
  32. Ceretto Aziende Vitivinicole (Italia)
  33. Nyetimber (Inglaterra)
  34. Château d’Esclans (Francia)
  35. Champagne Billecart-Salmon (Francia)
  36. Torre de Palma (Portugal)
  37. De Martino (Chile)
  38. Duckhorn Vineyards (Estados Unidos)
  39. Seppeltsfield (Australia)
  40. Bodegas Salentein (Argentina)
  41. Alta Vista (Argentina)
  42. Three Choirs Vineyards (Inglaterra)
  43. Finca Decero (Argentina)
  44. Fincas Patagónicas / Wapisa (Argentina)
  45. Bodega DiamAndes (Argentina)
  46. All Saints Estate (Australia)
  47. Bodega Garzón (Uruguay)
  48. Stag’s Leap Wine Cellars (Estados Unidos)
  49. Herdade do Sobroso (Portugal)
  50. Wiston Estate (Inglaterra)

