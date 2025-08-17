Noticias Mendoza

Fiesta de la Asunción

Lavalle vivió la Fiesta Patronal en honor a la Virgen María

Lavalle recibió este fin de semana más de 30 mil personas en la localidad de Asunción. En el pueblo se revivieron uno de los festejos más representativos de la fe y la cultura del departamento.

Durante tres días, del 15 al 17, vecinos, devotos y visitantes participaron de actividades religiosas, culturales y artísticas, organizadas por la Comunidad Huarpe Paula Guaquinchay y la Comisión de la Capilla, con el acompañamiento del Municipio de Lavalle.

Fiesta popular y tradición

Bautismo en la fiesta de la Asunción de la Virgen en Lavalle.

La festividad comenzó con el rezo de la novena y tuvo momentos emotivos con la procesión de antorchas, la peregrinación gaucha, los bautismos, y las misas celebradas en la capilla vieja de La Asunción.

El domingo se llevó a cabo la procesión y misa central, presidida por en cura párroco Carlos Salomón, quien invitó a los feligreses “a ser testigos de la alegría que nos transmite Jesús, resaltando el amor de la Virgen María para sus hijos”

Autoridades presentes

Fiesta de la Asunción de la Virgen en Lavalle.

En la festividad participó el Intendente Edgardo González, junto a su equipo de gobierno, el subsecretario de Cultura de la provincia Diego Gareca, el director de Adulto Mayor, Lucas Luppo, la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Parés Martino y concejales de distintos bloques partidarios. Además estuvieron la reina departamental de la Vendimia, Victoria Herrera, la virreina, Ayelén Siliprandi, la Flor de la Tradición, Aldana Nievas y la virreina de Adultos Mayores Beatriz Luna.

Grilla artística

La música y la danza cuyana fueron protagonistas en las noches festivas, con presentaciones que colmaron de alegría al pueblo.

El sábado el público disfrutó de El Diablito Martines, Acorde Campero, Munay, Las Voces de San José, Las Cuerdas de San Miguel, Los TCP y el Ballet Folclórico de Asunción. Y la jornada del domingo estuvieron los talentos de Sueños Cuyanos, Marca Registrada, Kina Pastrán y el cantante local Joaquín González.

Compromiso ambiental

También, destacar que durante la celebración se dispuso un punto de Ecocanje, donde los visitantes entregaron materiales reciclables y participaron del sorteo de una bicicleta.

Una fiesta de unión

El Municipio junto a la comunidad vivió la fiesta patronal en honor a la Virgen del Tránsito en La Asunción, que abrió sus puertas para llevar a cabo una vez más los encuentros de esta tradición, que cada año esperan los turistas y lavallinos.

